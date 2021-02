De l’éducation sexuelle à Bridgerton: l’actrice qui jouera dans la saison 2

«Bridgerton» est devenue la plus grande série de l’histoire du service de streaming Netflix, en ayant 82 millions de ménages qui l’ont vu au cours de ses 28 premiers jours, et ça ne s’arrête pas. Comme nous le savons, il a été officiellement annoncé qu’ils travailleraient sur une deuxième saison, et si nous sommes guidés par la façon dont les romans de Julia Quinn, cela pourrait être très différent pour certains personnages.

La première saison est basée sur le livre « Le duc et moi », dans lequel les protagonistes sont Daphne Bridgerton et Simon Basset, le duc de Hastings, qui étaient les personnages les plus acclamés par les fans et grâce à cela les acteurs Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor catapulté leur carrière, mais tout semble indiquer que sera en arrière-plan dans le prochain épisode.

Selon le rapport des médias américains Date limite puis l’annonce de Netflix, Simone Ashley, récemment reconnue pour sa participation à «Sex Education», a été choisie pour être la femme principale avec Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) dans la saison 2 de la production Shondaland. Cela confirmerait que Daphné et Simon n’auront plus autant de participation qu’avant.

De plus, le site prévoit que La saison prochaine racontera la recherche d’un mariage convenable pour le frère aîné des Bridgertons, Anthony (Bailey), tout comme le deuxième livre de la saga Quinn, appelé « Le vicomte qui m’aimait ». Ashley jouera Kate Sharma, une jeune femme intelligente et têtue qui sera l’intérêt romantique du protagoniste.

Cela prend de la cohérence quand on se souvient des paroles du producteur Chris Van Dusen, qui a déclaré à l’époque que son intention est adapter les huit romans, avec les huit frères et sœurs Bridgerton, pour explorer les romances et les histoires de chacun. Jusqu’à présent, il n’y a pas de date officielle, mais ils estiment que ce sera pour le Noël 2021.