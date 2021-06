De l’éclipse solaire à la lune aux fraises : les événements célestes de juin à surveiller

04 juin 2021 18:21:04 IST

Les astronomes vont se régaler au mois de juin car de nombreux phénomènes célestes se produiront dans les jours à venir. Du mouvement de la lune aux planètes, les passionnés de l’espace observeront plusieurs événements du ciel en juin. Laissez-nous vous guider à travers les phénomènes à venir ce mois-ci :

samedi 5 juin

Les astronomes de la plupart des régions d’Europe et d’Afrique pourront voir les ombres noires rondes projetées par les quatre lunes galiléennes de Jupiter. Ils peuvent voir les phénomènes à partir de 2h22 EEST (4h52 IST) à l’aide de télescopes amateurs.

dimanche 6 juin

Un gros astéroïde dans la ceinture d’astéroïdes, 3 Juno atteindra l’opposition. Il peut être vu à l’aide de télescopes d’arrière-cour toute la nuit. Comme la distance entre Juno et la Terre sera minimisée, elle apparaîtra grande et lumineuse.

Lundi 7 juin

Le vieux croissant de lune près de la planète Uranus sera visible dans la nuit du 7 juin. Il peut être vu plus clairement à l’aide de jumelles et de skygazers dans les latitudes méridionales.

Jeudi 10 juin

Il y aura la première éclipse solaire de 2021 ce jour-là. Il sera visible depuis le lac Supérieur à partir de 5 h 55 HAE (15 h 59 HIST). Il se déplacera ensuite vers le Groenland et le pôle Nord. Des filtres solaires seront nécessaires pour regarder le soleil.

vendredi 11 juin

Espace.com rapporte que les skygazers peuvent regarder le ciel ouest-nord-ouest pour observer le croissant de lune près de Vénus. Il peut être observé à l’aide de jumelles après le coucher du soleil.

samedi 12 juin

Dans le ciel d’avant l’aube, le phénomène d’ombre double transit sur Jupiter sera observé ce jour-là. Les gens peuvent observer cet événement à partir de 03h43 BST (8h13 IST) à l’aide de télescopes. Il sera visible depuis l’Afrique de l’Ouest, l’Europe occidentale et la région de l’océan Atlantique.

dimanche 13 juin

Un croissant de lune au-dessus de Mars sera visible dans le ciel dès le début de la soirée. À l’aide de jumelles, les observateurs du ciel peuvent voir la lune et Mars ensemble à 23h30 dans le fuseau horaire local.

Jeudi 17 juin

La lune de la Terre sera à moitié éclairée sur sa face orientale lorsqu’elle aura terminé le premier quart de son orbite. Le terrain lunaire peut être facilement observé lorsqu’il est éclairé.

dimanche 20 juin

Les heures de clarté les plus longues pour l’hémisphère nord seront observées ce jour-là à 23h32 HAE (9h02, lundi 21 juin), le soleil atteindra la déclinaison la plus au nord.

Lundi 21 juin

Jupiter fera une pause ce jour-là et entamera une boucle rétrograde qui durera jusqu’à la mi-octobre.

mercredi 23 juin

Le phénomène de Mars envahissant l’amas d’étoiles Beehive sera visible depuis un télescope d’arrière-cour.

Jeudi 24 juin

La pleine Strawberry Moon sera visible à 14h39 HAE ou à 00h09 IST le vendredi 25 juin.

samedi 26 juin

Ce jour-là, Neptune s’arrêtera et commencera une rétrogradation jusqu’en décembre. Il sera visible depuis le ciel du sud-est au petit matin. Les observateurs du ciel d’Amérique centrale et du Sud et de l’est de l’Amérique du Nord pourront également observer l’ombre de Lo et Callisto à l’aide de télescopes amateurs.

dimanche 27 juin

De minuit au matin de dimanche, la lune gibbeuse sera visible avec Saturne.

Lundi 28 juin

Après minuit et avant l’aube, une lune brillante sera visible entre Jupiter et Saturne. L’événement peut être regardé à l’aide de jumelles.

