De League of Legends à l’album ALL OUT: qui sont les K / DA, un groupe musical à mi-chemin entre réel et virtuel

Nous sommes en 2018. Dans la ville d’Incheon, en Corée du Sud, le Championnat du monde de League of Legends, populaire MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) pour PC. A cette occasion, avec un live en réalité augmentée, le K / DA, un groupe de filles pop présentant des versions thématiques de certains champions du jeu développé par Riot Games. Leur première chanson, POP / STARS, atteint le sommet des charts iTunes et plus de 170 millions de flux, tandis que la vidéo officielle de YouTube atteint actuellement 390 millions de vues. Plus tard, en 2019, la collaboration avec Louis Vuitton arrive, qui est toujours en cours.

Un succès soudain et explosif pour K / DA, le projet musical d’avant-garde de Riot Games, à mi-chemin entre réel et virtuel. D’une part, il y a les personnages de League of Legends: Ahri, Kai’Sa, Evelynn et Akali; de l’autre, de vrais artistes comme Soyeon et Miyeon de (G) I-DLE, plus Madison Beer et Jaira Burns. Bref, les K / DA représentent un véritable phénomène, qui s’intéresse au cross-média entre musique et jeux vidéo, mais aussi aux mixages culturels. La veine internationale et expérimentale du groupe contribue, en effet, à élargir la récente diffusion mondiale de K-Pop, un genre musical coréen né il y a plus de trente ans, maintenant aussi populaire en Occident.

L’incroyable ascension de K / DA ne semble pas s’apaiser même en ce 2020. Aujourd’hui 6 novembre, le groupe lance son premier album, TOUS DEHORS, contenant 5 chansons, dont le single acclamé sorti en août dernier, THE BADDEST, et la chanson MORE. L’album est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de streaming musical. Cette nouvelle étape franchie, Riot Games démontre une volonté d’étendre la portée du phénomène K / DA. Dans les chansons publiées, il est évident que la veine internationale du groupe s’est étendue, comme en témoignent les collaborations avec de nouveaux artistes tels que Bea Miller, Wolftyla et Lexie Liu, ainsi que les nouvelles contaminations musicales.

Cependant, K / DA ne doit pas être compris comme un projet détaché de League of Legends, loin de là. Cela ressort de la présence de Séraphine, nouveau champion ainsi qu’une nouvelle collaboration de K / DA. La fille aux cheveux longs était l’un des thèmes de la conférence de presse numérique organisée par Riot Games, à laquelle ils ont participé Toa Dunn, du label de musique Riot Music Group, e Patrick Morales, le directeur créatif. Dans la «vraie» vie, Seraphine est gestionnaire de médias sociaux, a un joli chat blanc et adore la musique. Nous comprenons cela à partir de son profil Instagram, suivi d’environ 437000 abonnés. Au-delà du bref focus sur Seraphine, nous avons pu parler directement avec Toa et Patrick du projet K / DA, pour bien comprendre ses implications, entre origines et projets futurs.

Comment vous est venue l’idée de faire vos débuts dans le monde de la K-Pop à travers les personnages de League of Legends?

Patrick: De plusieurs façons. Les K / DA représentent la progression naturelle de la façon dont nous comprenons la musique en tant que support créatif au sein de l’entreprise. Pendant une grande partie de l’existence de League of Legends, nous avons cultivé une identité musicale distincte dans la manière dont nous avons soutenu le jeu – des thèmes musicaux emblématiques derrière chaque champion, aux hymnes de la Coupe du monde entraînants qui dynamisent notre communauté pour chaque événement compétitif. . Mais ensuite, nous nous sommes demandé: comment la musique pourrait-elle nous transformer en une expérience créative autonome? Ainsi, en 2018, les équipes derrière Riot Music Group et League Marketing se sont réunies pour réfléchir à des moyens de créer une expérience musicale en dehors du jeu, qui est inévitablement devenue le pilier de K / DA. Avant tous les skins, toutes les vidéos musicales et toutes les choses incroyables que nous avons vues en 2018, le K / DA n’était qu’un objectif simple: créer un véritable phénomène de culture pop qui rapprocherait le monde extérieur de League of Légendes.

La sortie de Wild Rift (version du jeu réservée aux appareils mobiles et aux consoles) est désormais proche pour iPhone. Peut-on donc s’attendre à une implication de K / DA pour cette nouvelle édition de League of Legends?

Patrick: Cette année, avec K / DA, nous avons célébré la bêta ouverte de Wild Rift avec du contenu d’événement et des éléments de personnalisation. La réponse est donc: oui, ça se passe déjà! Cependant, lorsque Wild Rift sera disponible en Europe, l’événement sera terminé. Il est peu probable que nous répétions des événements similaires, car ils sont souvent liés aux moments les plus importants du monde de League of Legends. Cependant, nous savons que les joueurs peuvent se sentir perdus, nous travaillons donc sur la façon d’apporter du contenu de l’événement, tel que K / DA, à des dates ultérieures.

Chaque vidéo K / DA a des millions de vues: rien que sur YouTube, POP / STARS a dépassé les 350 millions. Vous attendiez-vous à ce résultat?

Toa: C’était assez surprenant de voir des joueurs et des fans profiter de K / DA. Vous ne pouvez jamais vraiment deviner à quel point quelque chose sera réussi lorsque vous le créez. Nous avons tous pensé que le projet était spécial, mais il est difficile de savoir s’il le sera aussi pour les fans. En fin de compte, nous sommes heureux qu’il ait été bien accueilli et que les fans et les joueurs aient autant apprécié le K / DA que nous.

Patrick: L’impact du jeu est quelque chose que nous avons toujours espéré et attendu, mais jamais jusqu’à présent. Ce qui a commencé comme une célébration de nos joueurs est rapidement devenu un mégaphone inattendu pour un public en dehors de notre jeu. Nous avons entendu d’innombrables histoires de fans de musique qui sont entrés dans League of Legends grâce à K / DA, ainsi que celles de joueurs qui ont eu l’occasion de découvrir un nouveau genre de musique grâce à notre projet. Le fil conducteur est que nous avons vu le lien unique que la musique et League of Legends peuvent favoriser ensemble.

Avant les débuts de K / DA, Riot Games a toujours démontré une relation forte avec la musique. Quelles sont les raisons de cette attention particulière?

Toa: Je pense que l’évolution a été assez intéressante au fil des ans. Il existe des moyens traditionnels de promouvoir le marketing via la musique et les jeux vidéo. Plus récemment, il y a eu une évolution numérique en matière de musique et de divertissement, et nous commençons à voir des voies intéressantes, qui sont un peu moins traditionnelles. Nous sommes donc dans une phase d’expérimentation. Il y a beaucoup d’artistes et de musiciens qui ont commencé différents types de collaborations de jeux vidéo, c’est donc une période très excitante. Pour nous, il ne s’agit pas seulement de créer de la bonne musique, mais aussi de créer de grandes expériences à travers le prisme musical, ce qui signifie avoir à regarder la musicalité, la chanson, les sons et tout le reste. L’intégration de la musique dans l’espace de jeu commence à paraître vraiment fascinante, et je pense que l’industrie de la musique et l’industrie du jeu apprennent à travailler ensemble et à grandir ensemble.

Au milieu de la pandémie COVID-19, la musique et les jeux vidéo peuvent être un excellent remède pour l’humeur des gens. Envisagez-vous des initiatives, telles que des concerts en streaming, dans un avenir immédiat?

Toa: Rien n’est hors de question pour le moment, et nous pouvons certainement comprendre le soulagement qu’un concert numérique peut apporter à ceux qui ont vu beaucoup de leurs événements annulés cette année. Bien que nous n’ayons aucune garantie pour le moment, nous examinons toutes sortes d’opportunités. Il s’agit vraiment de déterminer quelle est la meilleure présentation pour une performance. Cela pourrait-il être dans le jeu ou externe au jeu? Il y a beaucoup de technologies vraiment cool disponibles aujourd’hui, et beaucoup à considérer. Je pense donc que c’est à nous de déterminer ce que nous voulons accomplir et ce que les fans aimeraient vraiment voir.