De l’autre côté des Oscars: les pires films nominés aux Razzies 2021

Tout le monde connaît le Prix ​​Oscar, qui cette année effectuera sa cérémonie d’une manière différente en raison de la pandémie de Coronavirus et a déjà annoncé tous ses nominés pour récompenser le meilleur de 2020, mais il y a aussi un visage complètement différent qui récompense le pire: les razzies. Aussi Ils ont déjà annoncé leurs candidats pour la catégorie Pire film et nous vous présentons ici ce qu’ils sont.

Cet événement excentrique a été créé par le critique de cinéma et écrivain John Jb Wilson en 1980, dans le but de donnent une approche différente aux Oscars, et c’est pourquoi du côté de l’humour ils décernent leur statuette aux pires acteurs, scénaristes, réalisateurs et films de l’industrie cinématographique américaine.

Son premier versement a eu lieu en 1981, avec un trophée composé d’une framboise en plastique, collé sur une bobine de celluloïd, pulvérisé avec de la peinture dorée en aérosol, d’une valeur de 4,89 €. Comme c’est traditionnel, livré un jour avant les Oscars et au fil du temps, il a commencé à attirer l’attention des médias et même de nombreux acteurs et réalisateurs bien connus, tels que Tom Selleck, Paul Verhoeven, Ben Affleck et Sandra Bullock.

+ Les nominés pour la pire photo aux Razzies 2021:

– Dolittle

An: 2020

Dirigée par: Stephen Gaghan

Terrain: Un médecin qui peut parler aux animaux se lance dans une aventure à la recherche d’une île légendaire avec un jeune apprenti et un équipage d’animaux de compagnie étranges.

– 365 jours

An: 2020

Dirigée par: Barbara Bialowas, Tomasz Mandes

Terrain: Massimo est membre de la famille de la mafia sicilienne et Laura est directrice des ventes. Elle ne s’attend pas à ce que lors d’un voyage en Sicile pour tenter de sauver leur relation, Massimo la kidnappe et lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui.

– Île fantastique

An: 2020

Dirigée par: Jeff Wadlow

Terrain: Lorsque le propriétaire et l’exploitant d’une île luxueuse invite un groupe d’invités à vivre leurs fantasmes les plus élaborés dans un isolement relatif, le chaos s’abat rapidement.







– Preuve absolue

An: 2021

Dirigée par: Brannon Howse et Mike Lindell

Terrain: Le film du PDG de MyPillow, Mike Lindell, affirmant qu’une cyberattaque chinoise « a changé » l’élection de 2020.

– Musique

An: 2021

Dirigée par: Sia Kate Isobelle Furler

Terrain: Zu est sobre lorsqu’elle apprend qu’elle deviendra la seule tutrice de sa demi-sœur nommée Music, une jeune femme autiste. Le film explore deux des thèmes préférés de Sia: trouver sa voix et créer une famille.