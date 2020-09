De l’ancien au nouveau: Volvo P1800 Cyan – Fiery Restomod-Car

La Volvo P1800 était l’un des plus beaux coupés des années 1960. Mais ce n’était pas particulièrement dynamique par rapport aux normes actuelles. Cyan Racing a maintenant transformé le classique en une voiture de sport moderne. Pour l’obtenir, vous devez payer à l’avance.

Restomod-P1800 – un régal pour les yeux même après rénovation. (Photo: cyan)

La société de voitures de course et de tuning Cyan Racing est née de Polestar en 2015. Maintenant, les tuners ont mis sur les roues un impressionnant projet Restomod basé sur la Volvo P1800 des années 1960. La différence avec une restauration est, en passant, que le Restomod utilise l’ancienne peau et donc aussi l’optique, mais sinon presque tous les composants techniques sont basés sur les derniers développements. En plus d’une configuration sportive complète, le Volvo Coupé a également une finition très attrayante.

Moteur d’une voiture de course

L’innovation la plus importante est l’implantation d’un moteur quatre cylindres de deux litres de la voiture de course Volvo S60 TC1, qui fournit 420 ch et un couple maximal de 455 Newton mètres dans la P1800 de 990 kilogrammes. Toute la puissance va à l’essieu arrière via une transmission manuelle à 5 vitesses et un arbre de transmission en carbone. Les performances ne sont pas mentionnées, mais le Cyan sera bien plus rapide que l’original avec 124 ch dans le meilleur des cas.

Le corps du nouveau P1800 est plus bas, la voie est plus large et les passages de roues sont larges. (Photo: cyan)

Le châssis a également été entièrement reconstruit. Il y a des essieux à double triangulation à l’avant et à l’arrière, des amortisseurs bidirectionnels réglables, un différentiel de blocage pour l’essieu arrière et aussi de grands disques de frein avec des étriers à quatre pistons et des roues de 18 pouces avec pneus mixtes. Afin d’amener les pneus massifs dans les passages de roues, ils devaient être correctement élargis. Ainsi, la P1800 pourrait également être attachée sous la tôle pour une vraie voiture de sport.

Pas pour les records du tour

Mais quiconque croit maintenant pouvoir établir de nouveaux records sur l’asphalte des circuits mondiaux avec la nouvelle P1800 se trompe. «Les réglages de la voiture ne visent pas à obtenir des temps au tour rapides, mais plutôt à une expérience de conduite agréable et excitante. Je peux sentir mon sourire s’élargir chaque fois que je contrôle l’angle de dérive de la voiture sur une longue courbe», déclare Thed Björk, pilote de développement et Champion du monde de voitures de tourisme 2017 de Cyan Racing.

L’arrière du Restomod P1800 est également un véritable accroche-regard. (Photo: cyan)

Et parce qu’à la fin, une infrastructure aussi sportive ne correspondait plus complètement au look de l’original de 1965, Cyan l’a également révisée. Par exemple, la garniture chromée a été réduite. De plus, la structure du toit, qui est désormais constituée d’un mélange de fibres de carbone, a été repositionnée. De plus, la carrosserie et le châssis ont été stabilisés avec des aciers à haute résistance afin de faire face aux forces qui agissent désormais sur la voiture lorsqu’elle est vraiment glissée dans le virage.

Mais ce n’est pas si simple d’obtenir un Restomod P1800. Si vous souhaitez une telle conversion, vous devez non seulement fournir un véhicule d’origine, mais aussi investir autour de 420 000 euros, rapporte la branche suédoise de “Auto Motor & Sport”. Par conséquent, la nouvelle édition du P1800 devrait être vue très rarement sur la route.