De l’amitié à la romance : chronologie de la relation entre Zendaya et Tom Holland

Le couple de l’année ? Tom Holland et Zendaya ont mis fin à des années de rumeurs sur leur relation et au cours des dernières heures, ils ont confirmé qu’ils étaient plongés dans une romance. Les acteurs ne l’ont pas annoncé officiellement, mais on les a vus s’embrasser à Los Angeles et il n’y avait aucun doute. Les photos se terminaient par une longue liste de versions qui commençait depuis que les acteurs se sont mis d’accord sur Homme araignée: Retrouvailles. Revoir le chronologie Achevée!

Tout est né en 2016, lorsque les artistes ont été choisis dans le nouveau film Spider-Man dans leurs rôles de Peter Parker et MJ, respectivement. Avec des âges très similaires (il 25 et elle 24), ils se sont rapidement mis d’accord et la première photo publique ensemble est avant la première : dans une piscine en juillet 2016. À partir de ce moment, les fans ont déjà commencé à soupçonner qu’il y avait quelque chose entre eux.

Holland et Zendaya en juillet 2016 (@ tomholland2013)



Au cours des mois suivants de cette année, ils ont partagé plus de moments publiquement. Ils ont assisté à leur premier tapis rouge ensemble, sont apparus sur la couverture du Hollywood Reporter et ont visité un hôpital pour enfants pour encourager les enfants malades.. A cette époque, l’actrice a fait référence à son partenaire, mais a seulement dit qu’il était un « honneur » travailler avec lui.







Au milieu de 2017, lorsque le film est sorti et que les téléspectateurs ont remarqué l’énorme alchimie entre eux à l’écran, les rumeurs d’une parade nuptiale sont devenues irrépressibles. « Ils ont commencé à se voir pendant le tournage de ‘Spider-Man' », puis a déclaré un article dans People qui a souligné « le même sens de l’humour » que possède le partenaire. Les versions sont parvenues aux oreilles des protagonistes et ils ont dû sortir pour clarifier la situation.

Zendaya a posté un tweet où elle s’est moquée de la nouvelle. « Mon préféré, c’est quand ils disent qu’on part en vacances ensemble HA ! Je n’ai pas été en vacances depuis des années ! », a déclaré l’interprète de MJ. Holland a répondu à ce message avec un événement amusant et a déclaré : « Est-ce que les visites comptent comme des vacances ? »

(@Zendaya)



Après la sortie de Spider-Man, les rumeurs se sont calmées et l’actrice d’Euphoria a repris le sujet dans une interview. « Il est littéralement l’un de mes meilleurs amis. Ces derniers mois nous avons dû faire des tournées de presse ensemble. Il y a très peu de gens qui comprennent ce que c’est dans la vingtaine « , reconnu sur les points communs de deux jeunes stars du monde entier.

Leurs apparitions publiques étaient de moins en moins nombreuses et, mis à part la célèbre danse des parapluies de Tom ou les vœux d’anniversaire de l’un à l’autre, ils ont cessé de partager des moments qui alimentent leur éventuelle relation. Même, différentes relations amoureuses entre les deux artistes sont apparues.

Zendaya et Tom Holland en 2017 (Getty)



Zendaya a eu une courte cour avec son partenaire Euphoria, Jaco Elordi. Pendant que Holland sortait ensemble Ellicia Lotherington, Ella Purnell et Nadia Parkes. Cependant, les fans de Marvel voulaient que le couple à l’écran entre dans la vraie vie et c’est finalement arrivé.

Après cinq ans de spéculation, Page Six a obtenu des photos plus que révélatrices : Acteurs s’embrassant dans une voiture à Los Angeles. La nouvelle a été très bien accueillie par le public et selon un sondage Spoiler, 56% « ça le rend fou » que vos interprètes préférés sortent ensemble.