De l’accusation d’antiféminisme à la retraite brutale : les scandales d’Emma Watson

Emma Watson n’est pas seulement célèbre pour son incroyable rôle d’Hermione Granger dans toute la série des huit films Harry Potter. La Britannique de 31 ans a également été reconnue pour sa forte personnalité qui l’a amenée à s’impliquer dans son environnement en tant que militante. Peu à peu, son nom s’est mêlé à des situations hors du plateau de tournage, mais cela s’est aussi accompagné d’une série de scandales. Revoyez toutes les polémiques de sa carrière !

Dans les dernières heures, l’un des épisodes qui dépeignait le mieux le profil de Watson a émergé : Seth Rogen a révélé que la jeune femme avait refusé de faire une scène sur le cannibalisme lors du tournage de His is the End en 2013. Sur la base de ses idéaux contre la consommation de viande. , l’actrice n’a pas pensé qu’il était juste de participer à la séquence et a demandé de ne pas le faire. Le véganisme est l’une des valeurs qu’elle défend le plus, ainsi que le féminisme, même si cela lui a causé des ennuis.

La couverture controversée de Vanity Fair où elle était accusée d’anti-féminisme

Emma Watson couvre dans Vanity Fair (Vanity Fair)



En 2017, elle a été impliquée dans une énorme controverse sur une couverture de Vanity Fair. Là, il est sorti avec une tenue provocante où il montrait une partie de sa poitrine. Pour beaucoup de ses disciples, ce fut une déception et ils l’ont traitée d’hypocrite. « Elle se plaint que les femmes sont sexualisées puis se sexualise dans son propre travail. Hypocrisie », était le ton de la critique à l’époque.

Watson a repris le scandale et a répondu aux allégations. « Le féminisme, c’est ce que les femmes choisissent. Il s’agit de Libéré, de libération, d’égalité. Je ne comprends vraiment pas et je suis confuse », ont-elles déclaré lors de la présentation du film Beaty and The Beast.

Le tatouage controversé d’Emma Watson

Le tatouage controversé d’Emma Watson en 2018 (Getty)



L’année suivante, après la remise des Oscars 2018, il était à nouveau sous les projecteurs pour un autre incident non artistique. Pendant le tapis rouge, il est apparu avec un tatouage de saison avec l’inscription Times Up (Time’s Up ou « time is gone » en espagnol). Cependant, au lieu de s’en tenir à son message de sensibilisation, l’actrice a été critiquée pour avoir mal orthographié la phrase. « L’expérience avec les apostrophes est un must », a répondu Emma avec ironie sur Twitter.

Finalement, les Britanniques ont commencé à éviter les apparitions publiques et ont lentement perdu sa présence sur les réseaux sociaux. En fait, depuis 2020, il n’a pas publié malgré ses 60 millions de followers. La dernière controverse sur sa carrière est survenue en 2021 lorsqu’elle a décidé de s’éloigner de la comédie pour être intime avec son partenaire Leo Robinton.