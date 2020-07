De la taille d’un Boeing 737, l’AG600 Kunlong est le plus grand hydravion du monde – c’était son premier vol dans l’eau

Qu’ils aiment les gigantesques mégastructures en Chine n’est pas un secret. Parmi les différents records que possède le pays asiatique, l’un d’eux est aussi celui de le plus grand hydravion du monde. Voici l’AG600 KunlongBien qu’il ait commencé à se développer il y a plus d’une décennie, c’est maintenant qu’il a enfin terminé son premier vol avec un atterrissage spectaculaire dans l’eau.





La vérité est que l’AG600 Kunlong n’est pas la première fois que nous en entendons parler. En 2017, il a effectué un vol pour la première fois, bien qu’il l’ait effectué au sol comme un avion ordinaire. Maintenant, cependant, il est plus près d’atteindre son objectif, car il a premier décollage et atterrissage sur l’eau dans la mer Jaune dans les eaux chinoises.

Son premier vol a duré environ une demi-heure, dans le but de vérifier son efficacité au décollage et à l’atterrissage dans l’eau.

L’AG600 Kunlong n’est bien sûr pas le premier hydravion au monde, mais c’est a actuellement le mérite d’être le plus grand. Il mesure 36,9 mètres de long et 38,8 mètres de large (d’un bout d’aile à l’autre). Quant à son altitude, elle est d’environ 12 mètres. Avec cette taille, il permet une capacité de 50 passagers. Pour mettre les choses en contexte, c’est à peu près la taille du populaire Boeing 737.

AG600 Kunlong. Via Xinhua.

Il est à noter que l’avion peut aussi décoller et atterrir grâce à l’incorporation de roues. Par conséquent, il pourrait par exemple quitter un aéroport normal et atterrir en mer près d’une île où il n’y a pas de place pour une piste d’atterrissage.

Le but du gigantesque hydravion chinois

Comme indiqué par la Chine, l’idée de cet avion est pouvoir l’utiliser pour des missions de sauvetage ou pour lutter contre les incendies. Compte tenu de sa capacité à atterrir dans l’eau, il peut être essentiel pour sauver des personnes d’endroits où il n’y a pas de piste d’atterrissage mais une mer ou une rivière à proximité. D’autre part, il permet de stocker ces 12 tonnes d’eau à l’intérieur en 20 secondes, qui peuvent se répandre dans les zones brûlées.

AG600 Kunlong. Via Xinhua.

Une fois terminé, nous saurons à quelles fins il sera utilisé exactement. L’avion peut être utilisé dans pratiquement tous les secteurs où l’eau est nécessaire et peut être utilisé comme piste de décollage et d’atterrissage. La China Aviation Industry Corporation espère être en mesure de certifier l’avion l’année prochaine et commencer avec les premières livraisons à partir de 2022.

Enfin, une vidéo de mes premiers tests sur le terrain en 2017:

