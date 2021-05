De la robe au gâteau, comment avoir un mariage idéal

Chaque femme rêve de son mariage, non? Cette journée doit être plus que spéciale, pleine de détails, de choses incroyables et, bien sûr, tout doit être impeccable et se dérouler comme prévu.

Lors de l’organisation de la cérémonie de mariage et de la fête, il est nécessaire de prêter attention aux moindres détails. Il y a des particularités qui impliquent beaucoup et qui nécessitent une attention et des soins.

Saviez-vous que le Feng Shui peut vous donner un coup de pouce pour attirer encore plus de vibrations et d’énergies positives à ce moment très spécial de votre vie? Pour que votre mariage se déroule comme vous l’avez toujours imaginé et que tout se passe comme vous l’avez toujours rêvé, nous vous proposons quelques conseils Feng Shui qui apporteront beaucoup de positivité à ce moment très spécial.

Le Feng Shui est une ancienne science chinoise qui étudie et analyse les effets des énergies sur les environnements.

Avec cette technique, il est possible de tracer de meilleures voies vers la prospérité, de conduire une énergie vitale plus harmonieuse dans l’environnement, de promouvoir la créativité grâce à des stimuli énergétiques, de créer des environnements plus équilibrés, harmonieux, joyeux et productifs.

Grâce à cette science, nous apprenons à aligner les phénomènes énergétiques présents dans chaque environnement. En utilisant des couleurs, des objets et plusieurs autres techniques appropriés, nous pouvons obtenir des résultats très bénéfiques pour notre vie quotidienne.

Les techniques du Feng Shui doivent être appliquées à la décoration de la cérémonie et de la fête. Pour rendre votre environnement de mariage encore plus énergique, nous avons préparé quelques conseils qui rendront ce moment encore plus spécial. Vérifier:

Éclairage

Investissez dans un bon éclairage. La lumière symbolise l’éclat de la relation et sera chargée d’éclairer la nouvelle vie du couple.

Astuce: si vous le pouvez, explorez la lumière naturelle, elle détient une énergie encore plus positive et bénéfique pour ce moment très spécial.

les tables

L’organisation des tables doit se faire de manière à favoriser le contact entre les convives. Pour que la circulation de l’énergie positive entre les participants soit encore plus grande, les tables doivent permettre aux gens de se déplacer facilement.

Astuce: préférez les tables rondes ou ovales.

Décoration par paires

Préférez toujours l’utilisation d’objets par paires, que ce soit dans la décoration de tables ou d’autres espaces lors de la cérémonie ou au buffet. La présence d’objets par paires est parfaite pour symboliser l’union du couple.

Astuce: utilisez deux bougies pour décorer des tables ou d’autres espaces. En plus de symboliser l’union, les bougies représentent l’élément du feu, très important pour activer davantage la passion.

Fleurs

Les fleurs sont essentielles dans toute cérémonie de mariage. La présence d’espèces variées apporte à l’environnement plusieurs vibrations différentes. Certaines fleurs symbolisent la beauté, l’harmonie familiale, la pureté, l’amour et, bien sûr, la bonne énergie.

Astuce: préférez les fleurs comme le camélia blanc, l’orchidée, le lys, le jasmin, la rose et la fleur de cerisier.

Gâteau

Le gâteau doit être haut. La hauteur du gâteau donne à l’environnement la fluidité et la croissance des énergies.

Astuce: les gâteaux à grande portion blanche symbolisent la pureté et apportent encore plus de force et de solidarité au couple et à toute la famille.

Cadeau

Au moment du toast, il est important que les tasses du couple soient les mêmes. En plus de doubler l’énergie positive présente dans l’environnement, le toast porte bonheur au couple.

Astuce: si vous le pouvez, ajoutez des détails rouges dans le bol. La couleur renforce l’amour dans ce moment très symbolique, marquant et spécial.