De la pandémie COVID-19, les experts ont une feuille de route pour réduire les coûts des médicaments

Par Michael Kinch et Lori Weiman

Il y a un peu moins de dix ans, les analystes de la santé de deux sociétés financières basées au Royaume-Uni ont identifié une tendance qu’ils appelaient de manière ludique la «loi d’Eroom». Le nom était une inversion de la «loi de Moore», l’observation selon laquelle les ordinateurs et les transistors ont tendance à devenir exponentiellement plus rapides et moins chers avec le temps. Contrairement à son homologue plus connu, la loi d’Eroom a observé que depuis au moins le milieu du 20e siècle, le coût ajusté de l’inflation pour mettre un nouveau médicament sur le marché aux États-Unis a doublé environ tous les neuf ans. Certaines sociétés pharmaceutiques rapportent désormais que les coûts de développement d’un nouveau médicament dépassent systématiquement le milliard de dollars. Il ne fait aucun doute que ces coûts croissants ont contribué à la flambée des prix des médicaments sur ordonnance, un problème qui a pris des proportions de crise ces dernières années.

Grâce à nos recherches à l’intersection du développement des médicaments et de la politique, nous avons découvert des inefficacités dans le développement, la réglementation et la distribution des médicaments sur ordonnance – qui contribuent toutes probablement à la loi d’Eroom. Mais au cours de la dernière année, nous avons également vu à quoi peut ressembler le développement de médicaments une fois libéré de ces inefficacités. Alors que les secteurs public et privé se sont galvanisés pour déployer de nouveaux traitements contre le COVID-19 , ils ne nous ont pas seulement montré que la loi d’Eroom peut être enfreinte; ils nous ont montré comment le briser.

La tendance de plusieurs décennies à la hausse des prix des médicaments décrite par la loi d’Eroom est en partie le résultat d’inefficacités réglementaires. À l’instar du code fiscal fédéral, le processus d’examen de la Food and Drug Administration des États-Unis pour les nouveaux médicaments est devenu de plus en plus onéreux au fil du temps, les fabricants de médicaments étant invités à effectuer un nombre toujours croissant de procédures et de mesures cliniques pour obtenir l’approbation. On peut soutenir que l’agence a réagi de manière excessive à des lacunes de sécurité de haut niveau telles que celle du médicament contre l’arthrite Vioxx, qui a été retiré du marché lorsque la recherche a lié le médicament à un risque accru de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. À la suite de la débâcle du Vioxx, la FDA a commencé à exiger une surveillance cardiaque approfondie pendant les essais cliniques, ainsi qu’une surveillance approfondie des médicaments après l’approbation. Ces réactions réglementaires sont bien intentionnées, mais rappellent le vieil adage selon lequel les planificateurs militaires mènent toujours la dernière guerre, pas celle à venir. Les tests de montage et le fardeau de la paperasse ont conduit un cadre d’Eli Lilly à dire que c’était la documentation requise pour qu’une demande d’approbation de médicament soit imprimée et empilée, elle atteindrait plus haut que l’Empire State Building. En reconnaissance de cette réaction excessive, la FDA a commencé à réviser certains des règlements, comme en témoigne les directives mises à jour diffusées en mars 2020.

L’année dernière, cependant, en tant que COVID-19 a engendré une crise mondiale, la FDA a adopté une posture réglementaire plus agile et innovante – et un échange d’informations plus ouvert avec les entreprises et les institutions qui travaillent pour découvrir, développer et déployer de nouveaux traitements pour la maladie. Dès le début, l’agence s’est engagée non seulement à accélérer les examens des ensembles de données finaux soumis à la fin de chaque essai clinique en trois phases, mais aussi à examiner rapidement les données préliminaires fournies avant et pendant la première phase d’un essai. L’amélioration de la communication et de la coordination a donné le ton à une approche collaborative entre les secteurs public et privé, et a contribué à ouvrir la voie à un COVID-19 vaccin à développer en une fraction du temps nécessaire pour développer les vaccins précédents.

À l’avenir, il devrait être possible de rationaliser encore davantage ce processus. Une étape importante consistera à évaluer lesquels des vastes exigences en matière de données et de tests pour l’approbation des médicaments sont essentielles pour garantir l’innocuité et l’efficacité, et lesquels ne sont que des exercices de vérification des cases. Au cours des dernières décennies, par exemple, la FDA – marquée par des épisodes comme la débâcle du Vioxx et soutenue par la compréhension accrue des scientifiques du corps – a poussé les fabricants de médicaments à démontrer une compréhension de plus en plus rigoureuse des mécanismes par lesquels leurs médicaments agissent. Pourtant, on pourrait soutenir que ces lignes directrices reflètent soit l’orgueil, soit la naïveté: la grande majorité des médicaments sûrs et efficaces ont été approuvés malgré l’incertitude quant à leurs mécanismes d’action. Même aujourd’hui, les scientifiques ne comprennent pas complètement comment fonctionne l’acétaminophène, mais le monde est un endroit beaucoup plus sain pour avoir ce médicament.

Dans certains cas très médiatisés au cours de la pandémie, la FDA s’est moins appuyée sur des preuves mécanistes d’efficacité et plus sur des indicateurs empiriques, tels que les taux de survie des patients. Par exemple, lorsque des données objectives ont révélé que la dexaméthasone stéroïde aidait des patients gravement malades à survivre à ce qui aurait pu être autrement un coronavirus mortel infections, la FDA a rapidement soutenu l’utilisation du médicament, bien que les scientifiques n’aient qu’une compréhension spéculative de la façon dont le stéroïde agit contre la maladie. Pour être sûr, la FDA doit continuer à donner la priorité à son mandat de protéger les patients et les volontaires des essais cliniques. Mais la pandémie a montré que la sécurité et la rapidité ne sont pas nécessairement une proposition de l’un ou l’autre.

Cela dit, les inefficacités dans le développement de médicaments ne s’arrêtent clairement pas avec la FDA. Au moment où nous écrivons dans un livre à venir, les efforts du secteur privé pour contourner la loi d’Eroom – par exemple, en consolidant et en externalisant – se sont souvent retournés contre eux, renforçant la tendance à la hausse des coûts au lieu de l’inverser. La prime qu’une entreprise paie pour en acquérir une autre peut éventuellement être transmise aux consommateurs; les entreprises qui démantèlent leurs capacités internes au profit de l’externalisation se trouvent à la merci des entrepreneurs, dont les prix ont augmenté et qui, en tant qu’industrie, sont également en phase de consolidation. L’augmentation rapide des coûts de ces activités pourrait bientôt menacer la capacité même de l’industrie à développer de nouveaux médicaments pour lutter contre les menaces pour la santé publique.

Au fur et à mesure que nous progressons dans la phase de déploiement des vaccins de la pandémie, les activités commerciales des distributeurs au détail, des gestionnaires de prestations pharmaceutiques qui servent d’intermédiaires entre les assureurs et les fabricants de médicaments, et d’autres impliqués dans le dernier kilomètre proverbial de distribution de médicaments sur ordonnance relèveront également. examen minutieux. Ces industries ont été critiquées pour leurs pratiques de facturation et de tarification opaques qui font qu’il est pratiquement impossible pour les clients et les fabricants de connaître le véritable prix de l’autocollant d’un médicament. En effet, ce manque de transparence a conduit de nombreux dirigeants pharmaceutiques à affirmer que les distributeurs profitent davantage des médicaments que les fabricants eux-mêmes; les gestionnaires des avantages sociaux des pharmacies, à leur tour, rejettent la faute sur les sociétés pharmaceutiques.

Malgré ce pointage du doigt, il y a des raisons d’être optimiste quant à l’avenir du marché des médicaments d’ordonnance. Si les acteurs de l’industrie et les régulateurs tiennent compte des leçons de la pandémie, on se souviendra peut-être de 2020 non seulement comme l’année où les scientifiques, les régulateurs et les entreprises privées se sont mobilisés pour lutter contre la plus grande menace pour la santé publique de notre époque, mais aussi comme l’aube d’une nouvelle ère le développement de médicaments pour les maladies nouvelles et anciennes. Autrement dit, on pourrait se souvenir de l’année où la loi d’Eroom a rencontré son match.

Michael S Kinch est vice-chancelier associé, professeur de biochimie et de biophysique moléculaire et directeur des Centers for Research Innovation in Biotechnology & Drug Discovery à l’Université de Washington à St. Louis. Il est co-auteur du prochain livre de Simon & Schuster, «The Price of Health».

Lori Weiman est consultante en communication et en affaires. Elle est également écrivain et co-auteur du prochain livre «The Price of Health».

Cet article a été initialement publié sur Undark. Lisez l’article original.

