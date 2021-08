De la Lune bleue à Jupiter et Saturne paraissant plus gros : les événements célestes d’août à surveiller

02 août 2021 10:19:50 IST

Au mois d’août, les astronomes et les observateurs du ciel nocturne ont une longue liste d’événements passionnants qui leur sont réservés. De la lune bleue à Jupiter et Saturne apparaissant plus gros et plus lumineux sera vu. Les lunes bleues sont rares, mais au cours de ce mois, elles seront importantes pour les jeunes scientifiques de l’espace qui aiment les regarder. Voici une liste de tous les événements, jetez un oeil:

Mercredi et jeudi 11 et 12 août : Les météores des Perséides se produiront en pleine gloire. C’est la pluie de météores la plus regardée de l’année où les gens attendent ce jour spécial. Le meilleur moment pour regarder ces étoiles filantes rapides est après minuit.

Vendredi 20 août : Saturne passerait près de la lune à environ 3,8 degrés au nord de celle-ci. Alors que Jupiter passerait près de la lune bleue le 22 août à moins de 4,1 degrés de la lune. Cela sera également évident au cours de cette semaine d’août, où les trois corps célestes apparaîtront exceptionnellement brillants et plus proches. Pendant ce temps, ces planètes apparaîtront à l’œil nu comme de grandes étoiles brillantes.

Dimanche 22 août : La troisième des quatre pleines lunes d’une saison astrologique est une signification claire de la lune bleue. Ce jour-là, la pleine lune se lèvera et sera clairement vue. En outre, la pleine lune en août est connue sous le nom de folklore. Les personnes intéressées peuvent suivre ce lien pour obtenir lever de lune et l’heure du coucher de la lune dans votre région. Les rapports suggèrent également que la prochaine saison de la Lune Bleue ne sera pas visible avant le 19 août 2024.

Jupiter et Saturne seront en opposition ce mois-ci mais leur pleine luminosité sera visible le jour de la pleine lune bleue. Ce sera une vue facile pour les observateurs du ciel, car ils n’auront pas besoin de chercher trop loin pour voir Saturne, Jupiter et la lune bleue la même nuit.

