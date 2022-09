De la Colombie à Buenos Aires : Esteman s’est produit au Théâtre Vorterix

MUSIQUE

Le chanteur colombien est arrivé en Argentine dans le cadre de la tournée Te Away More From Me. Emmanuel Horvilleur et Goyo Degano étaient quelques-uns des invités spéciaux.

© SpoilersEsteman, chanteur colombien, a brillé au Théâtre Vorterix de Buenos Aires.

La musique pop colombienne est arrivée à Buenos Aires ce jeudi 29 septembre. C’est que Estemanl’artiste né à Bogotá, est arrivé en Argentine pour donner un spectacle au rythme pur dans le Théâtre Vortex. Avec des invités spéciaux, une setlist pleine de succès et des fans qui rêvaient de le voir après sept ans d’attente, le chanteur a ébloui le public local dans le cadre de la tournée Vous allez plus loin de moi. Revoyez tout sur ce musicien !

La carrière d’Esteman ne fait que croître à pas de géant. En parcourant les principales capitales du continent, il s’impose comme une icône de l’industrie pop latino-américaine. Ce n’est pas un hasard si le magazine Rolling Stone l’a classé parmi les grands représentants de ces dernières années. Après avoir participé à des festivals impressionnants tels que Vive Latino, Lollapalooza, Stereo Picnic, Tecate Pal Norteentre autres, cette fois le tour était de Buenos Aires.

L’artiste, qui accumule plus de 500 millions de vues sur les plateformes numériques, il a été présenté en direct pour faire ressortir sa qualité au niveau vocal et une proposition intéressante de lumières et d’écrans. Accompagné de son groupe, il a chanté les chansons de Si Volviera a Nacer, son dernier album, avec des chansons comme miraculeux Soit Tu t’éloignes de moiet ses principaux succès comme Beauté chaotique, Nuit sensorielle, We Were Love Oui monsieur transe.

Avec Hanna Oui Alan Sutton et les créatures de l’anxiété en première partie Esteman a réalisé un concert où il a accueilli des musiciens hors pair qui ont apporté fraîcheur et dynamisme à cette nuit chargée d’émotion. Dans ce sens, Emmanuel HorvilleurFrancisco Frione de Surfeurs du systèmeGoyo Degano de Bandalo chinois et Alan Sutton lui-même, sont montés sur scène pour accompagner le Colombien.

Après avoir collaboré avec des artistes tels que Lila Downs, Natalia Lafoucade, Miranda!, Andrea Echeverri, Los Ángeles Azules et Sofía Reyes, Esteman continue ses sorties. C’est ainsi qu’il sort son dernier single intitulé Une journée à Paris, où il décrit la scène avec laquelle le chanteur rêvait de demander à son partenaire, l’acteur mexicain Jorge Caballero, de l’épouser. En ce sens, il raconte un pique-nique le long de la Seine dans la ville de l’amour, avec son style indie latino classique.

