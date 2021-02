De la Chine au monde. 25000 € Tesla confirmés

On dirait ceci: après la «promesse» faite par Elon Musk, que Tesla lancerait un modèle en dessous de 30 mille (dollars, euros, etc…), chose qui ne s’est pas produite, maintenant il est le président de Tesla Chine, Tom Zhu , qui vient s’assurer que le modèle promis se concrétisera vraiment – maintenant, avec un prix de référence de 25 mille dollars, et produit en Chine, pour le monde!

A l’heure où Tesla mise beaucoup sur la Chine, non seulement pour booster ses ventes mondiales, mais aussi en tant que lieu de production privilégié – la marque nord-américaine a même annoncé que les véhicules à destination de l’Europe quitteraient l’usine de Shanghai – Tesla China President Tom Zhu a accordé une interview à la chaîne d’Etat chinoise Xinhua Net, dans laquelle il a abordé plusieurs sujets liés à la marque nord-américaine de véhicules à moteur 100% électriques.

Parmi ces sujets, Zhu a fini par parler, aussi, du modèle le plus petit et le plus compact de Tesla promis depuis longtemps, dont le prix sera inférieur à 25 mille dollars (un peu plus de 20 mille euros, au prix d’aujourd’hui), pour non seulement confirmer que le véhicule sera vraiment une réalité, ainsi que pour annoncer qu’il sera produit, précisément, en Chine. Plus précisément, à la Gigafactory de Shanghai.

S’assurant que, bien que produit en Chine, le modèle soit vendu sur différents marchés à travers le monde, Tom Zhu a également révélé que le département responsable de son développement est déjà en cours de création en Chine. Car, une fois assemblé, le centre de recherche et développement de Tesla en Chine sera également le premier de la marque nord-américaine, situé en dehors des États-Unis.

Temps record de mise en œuvre

N’oubliez pas que l’implémentation de Tesla en Chine a eu lieu en un temps vraiment record. Tout de suite, la marque nord-américaine a lancé la production du modèle 3 avec seulement la phase 1 de la Gigafactory de Shanghai construite, immédiatement après la construction de la phase 2, où elle a commencé à produire, immédiatement, le nouveau crossover modèle Y.

Compte tenu de l’évolution des choses, il ne fait aucun doute que le futur modèle deviendra bientôt une réalité.

Toujours sur la Tesla de 25 mille dollars, Tom Zhu a garanti que Tesla Chine a pour objectif «de concevoir, développer et produire» un modèle totalement original, destiné à la commercialisation sur les marchés mondiaux, bien que et quant au prix, reconnaissant les écarts existants dans les marchés les plus variés et qui font que les prix des véhicules de la marque nord-américaine ne sont pas similaires dans tous les points du globe où ils sont commercialisés.

Hatchback avec la même base que le modèle 3?

Enfin et bien que toujours sous réserve de confirmation, l’actualité rapporte que ce nouveau modèle peut avoir une configuration à hayon, basée sur la même plate-forme que le Model 3.

Le futur modèle d’entrée de Tesla aura la même plate-forme que le modèle 3

Les mêmes sources disent également que le modèle devrait commencer les essais routiers plus tard cette année, en principe, vers la fin de 2021.

