De la ‘3D’ au ‘zine’: le spectaculaire Dictionnaire historique de science-fiction retrace l’origine et la signification de plus de 1800 mots

Les fans de science-fiction savent bien que le pouvoir du genre n’est pas seulement dans ses histoires, mais aussi dans ses idées, puissant et innovant, et encodé dans une terminologie parfois inventée, parfois mutée du vocabulaire de la science ou de la société. Investiguer dans les termes de la science-fiction est ce qui rend ce projet nouveau-né unique, lié à l’Oxford English Dictionary dans ses origines, et édité par Jesse Sheidlower.

Le Dictionnaire historique de la science-fiction choisit plus de 1800 termes spécifiques au genre et à leurs histoires (ou à ceux qui les créent), aussi variés que l’alfacentaurien, la torpille à photons ou la science-fiction douce, et retrace la première fois qu’ils ont été utilisés et comment ils sont allés évoluant dans le temps à travers une chronologie riche en rencontres. Une promenade fascinante et révélatrice à travers la terminologie de la science-fiction, analysée à travers une multitude de sources et auteurs.

Qui a dit le premier « pistolet paralysant »

La réponse est ici. C’est juste l’un des nombreux mots dont Sheidlower est devenue obsédée, Lexicographe peu orthodoxe qui a publié des livres comme ‘The F-Word’, sur l’histoire du juron anglo-saxon par excellence. L’un de ses travaux récents les plus pertinents est celui d’avoir été consultant en vocabulaire pour l’adaptation Amazon Prime Video de «The Man in the High Castle» de Philip K. Dick.

L’origine du projet est dans un projet d’Oxford English Dictionary lancé en 2001 et qui a abouti à un grand livre, «Brave New Words», en 2007. Mais Sheidlower a quitté l’institution en 2013 et en 2020. a demandé la permission de le reprendre en échange de la programmation du Web et du partage du contenu avec l’Oxford English Dictionary. Selon le New York Times, une aide bibliographique inattendue a été trouvée dans cette reformulation du projet: l’impressionnante collection des archives Internet de numérisations classiques de magazines de pâte à papier.

Si vous souhaitez parcourir les grandes archives de mots, une bonne idée est de parcourir les sujets dans lesquels de nombreux mots sont classés, allant des «extraterrestres» à «l’armement». Le fait que les deux catégories avec le plus de messages soient « Critique » et « Fandom » montre à quel point Le dictionnaire se nourrit non seulement des fictions propres du genre, mais aussi de ceux qui y ont réfléchi et créé.

Il est fascinant, en tout cas, de parcourir ce graphique qui montre que la plupart des mots du genre ont été inventés dans les années trente du siècle dernier. Ce qui montre, d’une part, l’imaginaire visionnaire de ses créateurs. Et, d’autre part, que celui classé comme l’âge d’or ne s’appelle pas cela pour rien.