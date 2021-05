De jeunes tortues vertes suivies vers un refuge «  d’années perdues  »

Les tortues de mer vertes s’aventurent dans l’océan ouvert immédiatement après leur éclosion sur la côte de Floride, puis semblent disparaître pour un sort – maintenant, de nouvelles données de suivi montrent qu’après avoir surfé sur le Gulf Stream vers le nord, de nombreuses tortues abandonnent le courant pour entrer dans Mer des Sargasses, une oasis d’algues douces et de nourriture abondante.

Dans la nouvelle étude, publiée mardi 4 mai dans la revue Actes de la Royal Society B , des scientifiques ont attaché des balises satellites à énergie solaire à 21 tortues de mer vertes (Chelonia mydas) de l’âge «tout-petit», c’est-à-dire de 3 à 9 mois environ. Les jeunes tortues pesaient un peu plus de 10,5 onces (300 grammes) et leurs coquilles mesuraient environ 5 à 7 pouces (12 à 18,6 centimètres) de long; le marquage de ces petites créatures représentait un énorme défi, à la fois en raison de leur taille initiale et du fait qu’elles grandissent et changent de forme assez rapidement, par rapport aux animaux matures.

Malgré les obstacles, pour mieux protéger la mer tortue populations, « nous avons vraiment besoin de mettre des étiquettes sur certains de ces petits gars », a déclaré la première auteure Kate Mansfield, directrice du Marine Turtle Research Group et professeure agrégée au département de biologie de l’Université de Floride centrale. La migration des jeunes tortues vers l’océan est souvent appelée «les années perdues», car les scientifiques savent si peu de choses sur ce que font les animaux avant de retourner sur la côte en tant qu ‘«adolescents».

«Les tortues de mer, en général, n’atteignent pas la maturité avant au moins deux décennies. Et ces années qui ont précédé le moment où elles deviennent adultes, nous ne savons pas grand-chose à leur sujet», a déclaré Mansfield. Maintenant, grâce aux données de suivi, « la mer des Sargasses est en train de devenir un habitat important pour les tortues de mer dans leurs premiers stades de vie », marquant la région comme essentielle pour la conservation de l’espèce, a-t-elle déclaré.

Les aventures des tout-petits tortues

La mer des Sargasses, nommée d’après un genre de brun flottant librement algues appelé Sargasses, est la seule mer dont le bord est défini par les courants océaniques plutôt que par les frontières terrestres, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La mer se trouve dans le soi-disant tourbillon subtropical de l’Atlantique Nord, un grand cercle composé de quatre courants océaniques majeurs: le Gulf Stream à l’ouest, le courant de l’Atlantique Nord au nord, le courant des Canaries à l’est et le courant équatorial de l’Atlantique Nord. Courant au sud.

Dans des études antérieures, les chercheurs ont aperçu de jeunes tortues de mer vertes, ainsi que des caouannes (Caretta caretta), dérivant passivement dans ces courants, souvent sur un tapis de Sargasses, A déclaré Mansfield. Ces observations, ainsi que les observations de tortues portées par la Floride dans l’Atlantique Est, ont laissé entendre que les tortues pourraient simplement faire une grande boucle autour du tourbillon avant de retourner aux États-Unis en tant que juvéniles.

Mais Mansfield et ses collègues voulaient obtenir des preuves tangibles de cette migration, tout en précisant combien de temps les tortues restent généralement au large. Sont-ils absents pour un an, « ou sont-ils absents pour une décennie? Ce sont des questions assez fondamentales », a déclaré l’auteur de l’étude Jeanette Wyneken, professeur de sciences biologiques à la Florida Atlantic University.

Les balises satellites conçues pour les tortues adultes « ressemblaient à une brique » de la taille d’un téléphone portable, a déclaré Mansfield; mais avec l’avènement de petites balises, de la longueur d’un segment de doigt, l’équipe pourrait commencer à suivre les jeunes tortues, a-t-elle déclaré. Ils ont commencé avec des caouannes et ont marqué 17 tortues dans une étude de 2014; ils ont constaté que, plutôt que de dériver passivement, les caouannes quittaient fréquemment les courants pour nager vers des eaux chaudes et riches en nutriments, y compris celles de la mer des Sargasses, ont-ils rapporté dans le journal Actes de la Royal Society B .

Les tortues de mer vertes peuvent être des nageurs actifs de la même manière une fois qu’elles atteignent le large, a pensé l’équipe, alors elles ont entrepris de répéter l’étude avec C. mydas les nouveau-nés.

L’équipe a collecté les nouveau-nés à Boca Raton, située sur la côte sud-est de la Floride, puis les a ramenés au laboratoire pour les élever pendant plusieurs mois. Bien que les balises satellites des équipes soient petites, elles sont encore trop grandes pour les tortues fraîchement écloses, a noté Mansfield. L’équipe a d’abord tenté de fixer les étiquettes en utilisant le même adhésif qu’elle avait utilisé pour les caouannes, une sorte d’acrylique de manucure qui s’est finalement décollée au fur et à mesure que les animaux grandissaient.

Une tortue de mer verte flottant parmi Sargasses (Numéro de permis NMFS-19508) (Crédit d’image: Kate Mansfield, UCF MTRG; numéro de permis NMFS-19508)

« Mais cela n’a pas fonctionné avec les tortues vertes », a déclaré Mansfield. La texture de la carapace d’une jeune tortue verte se sent « cireuse », un peu comme un ongle humain aspergé d’huile de cuticule, alors que les coquilles caouannes ne sont pas si lisses, a déclaré Wyneken. L’équipe a essayé de nombreux adhésifs – ceux utilisés pour cimenter les obturations dans les dents, ceux utilisés pour attacher des prothèses théâtrales à la peau, vous l’appelez – avant d’en trouver un qui collerait aux tortues glissantes.

Cela a fini par être un adhésif uréthane marin, normalement utilisé pour sceller les bateaux; la colle est suffisamment flexible pour s’étirer au fur et à mesure que les tortues grandissent, mais une fois que les tortues atteignent une certaine taille, elles apparaissent tout de suite.

Après s’être assuré que l’adhésif était suffisamment sûr et collant, l’équipe a relâché leurs tortues dans l’Atlantique ouest et les a suivies pendant une moyenne de 66 jours; ils ont pu suivre plusieurs tortues pendant plus de 100 jours et une pendant 152 jours. Ils ont constaté que leurs tortues nageaient principalement près de la surface de l’océan, comme les caouannes, et côtoyaient également le Gulf Stream. Cependant, en général, les tortues ont abandonné le Gulf Stream et le courant de l’Atlantique Nord adjacent plus tôt que les caouannes.

Environ les deux tiers de ces tortues de mer vertes l’ont ensuite dirigée vers la mer des Sargasses, où elles sont restées jusqu’à ce que leurs marques cessent de transmettre; cela laissait entendre que le Sargasso sert de pépinière attrayante pour les tortues.

«Cet habitat, c’est logique», a déclaré Mansfield. Les algues offrent un camouflage aux tortues minuscules, tout en ralentissant l’écoulement de l’eau et en permettant ainsi au soleil de chauffer sa surface. Étant de sang froid, les tortues de mer ont besoin d’eau chaude pour survivre et leur croissance ralentit considérablement lorsqu’elles deviennent trop froides. D’autres animaux marins juvéniles, tels que les crevettes, le crabe et les poissons, grandissent également dans le Sargasses et fournir de la nourriture aux tortues en croissance.

Mais alors qu’une proportion de jeunes tortues de mer affluent vers les Sargasses, il reste à se demander pourquoi certains nagent vers la mer tandis que d’autres restent dans le courant, a déclaré Mansfield. Cela peut être lié au fait que la quantité de Sargasses et sa distribution le long de l’est des États-Unis varie selon la saison, selon une étude de 2011 dans le Journal international de télédétection .

Alors que certaines tortues rencontrent le Sargasses dans le Gulf Stream et le suivre dans la mer des Sargasses, « il y en a peut-être qui manquent Sargasses bateau et traîner dans les courants », a déclaré Mansfield.

Et lorsque les tortues atteignent la mer des Sargasses, une autre question se pose: combien de temps restent-elles?

«Je suppose que ces animaux resteraient là-bas pendant peut-être deux à trois ans», a déclaré Wyneken, mais c’est une «pure supposition», a-t-elle ajouté. « Si vous êtes dans un endroit sûr, pourquoi le laisser? » Dit Mansfield, faisant écho au sentiment de Wyneken. Les tortues de mer vertes retournent généralement en Floride en tant que juvéniles et restent dans l’habitat côtier jusqu’à l’âge adulte, se régalant d’algues, d’herbes marines et de méduses. Jusqu’à ce qu’ils atteignent ce point de transition critique, la mer des Sargasses répondra probablement à de nombreux besoins des tout-petits tortues.

Mais pour savoir exactement combien de temps ils restent dans l’habitat chargé d’algues, les scientifiques auront besoin de plus de données de suivi, a déclaré Mansfield. Maintenant qu’ils ont suivi les tortues en route vers les Sargasses, l’équipe pourrait potentiellement rechercher les tortues qui y vivent déjà et leur attacher des balises sur place, a-t-elle déclaré. Quelle que soit la durée de séjour des tortues, les Sargasses semblent être un habitat important pour les jeunes animaux. Pour s’assurer que les tortues grandissent pour pondre leurs propres œufs à l’avenir, la mer doit être conservée, a-t-elle déclaré.

«La mer des Sargasses ne peut pas devenir un autre dépotoir. Elle doit être reconnue comme un habitat important pour les espèces en péril», a déclaré Wyneken. « Ce n’est probablement pas seulement une histoire de tortues vertes », étant donné que d’autres animaux marins juvéniles grandissent également parmi les algues, a-t-elle ajouté.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.