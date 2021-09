De Jennifer Aniston à Freddie Highmore : qui sont les acteurs qui étaient sur le point de refuser les rôles de leur vie ?

Il arrive souvent que les fans reconnaissent certaines stars pour un rôle caractéristique. Jennifer AnistonPar exemple, au-delà de ses années de carrière, elle reste l’incomparable Rachel Green de Amis, et comme votre cas, il y en a des milliers. Même s’ils changent de rôle et avancent constamment en termes de personnages, il y en a toujours un qui les marquera à jamais.

Cependant, beaucoup d’entre eux étaient sur le point de rejeter ces rôles qui ont changé toute leur vie. Depuis Jennifer Aniston, en passant pour Freddie highmore même Penn Badgley, connaît tous les artistes qui devaient dire « non » au rôle de leur vie.

Les acteurs qui étaient sur le point de refuser les rôles de leur vie :

1. Jennifer Aniston :

Comme nous l’avons dit, Jennifer Aniston a une carrière de plusieurs années, mais même ainsi, les fans n’oublient pas sa fabuleuse performance en tant que Rachel Green dans Amis. En 1994 à la sortie de cette série, l’actrice commençait tout juste à devenir folle à Hollywood et c’est pourquoi elle a capté l’intérêt de la production.

Cependant, à l’époque, Aniston travaillait sur S’embrouiller, une série inconnue qui ne l’a pas laissée avancer. Alors juste à temps, il a réussi à finir plus tôt et à pouvoir accepter ce rôle.

2. Freddie Highmore :

La carrière de Freddie Highmore a atteint le sommet après avoir participé à Charlie et la chocolaterie. Mais, la vérité est que son rôle le plus actuel, celui de Shaun Murphy dans Le bon docteur est celui qui l’a aidé à continuer à faire le tour du monde avec sa performance.

Cependant, comme il est venu de jouer Motel Bates, l’acteur était sur le point de dire « non » à la production car il avait besoin d’une pause. Bien que Shaun ait fini par le battre et, aujourd’hui, il joue dans l’un des drames médicaux les plus importants.

3. Penn Badgley :

Combien de fois arrive-t-il qu’un acteur soit vu dans une autre série et que vous le reconnaissiez pour son rôle précédent ? Eh bien, Penn Badgley en est le parfait exemple. Maintenant avec Tu réussi à capter l’attention de nombreux utilisateurs de la plateforme, mais aussi de ceux qui le reconnaissent comme Dan Humphrey dans Une fille bavarde.

Malgré tout, l’acteur était sur le point de ne pas jouer Dan parce qu’il en avait marre des rôles qui ne correspondaient pas à son profil. « Je ne veux pas le faire», est-il venu raconter à la production, qui a fini par le convaincre de donner un oui retentissant peu de temps après.

4. Peter Dinklage :

Parfois, ce sont les stéréotypes qui marquent la décision des acteurs. Et c’est ce qui s’est passé avec Peter Dinklage qui était sur le point de dire « non » à son rôle dans Game of Thrones. « Pourquoi devons-nous toujours suivre cette fichue formule ennuyeuse de chaussures pointues et d’une barbe ? Qui a inventé ça ? que je leur ai dit», a avoué l’acteur.

De plus, selon ses propres mots, Dinklage a accepté le poste après avoir lu l’intégralité du script, ce qui l’a fasciné.