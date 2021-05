De Henry Cavill à Johnny Depp: toutes les déceptions de Warner Bros à ses fans

warner bros LEGO City Undercover - Nintendo Switch -

Jouez au rôle de Chase McCain, une détective undercover qui dispose de toutes sortes de masques intelligents. Votre mission : affronter le dangereux super méchant Rex Fury et combattre le crime à LEGO City. Vivez LEGO City comme jamais auparavant. Les joueurs peuvent voir des ensembles bien-aimés prendre vie lors d’une chasse passionnante dans toute la ville. Faites de l’undercover avec toutes sortes de déguisements comme le pompier, l’ouvrier du bâtiment et même un voleur de banque. Utilisez des compétences uniques pour résoudre les énigmes et accéder à de nouveaux domaines. Il existe plus de 100 moyens de transport pour explorer la ville, dont des voitures de sport, des moteurs et même un avion. Les jeux vidéo LEGO sont connus pour leurs parodies humoristiques et amusantes et LEGO City : Undercover répond parfaitement à cette image, avec des personnages parlants et des foules qui donnent vie à LEGO City.