De Harry Potter à Wolverine ? Daniel Radcliffe répond

merveille

L’acteur de Harry Potter a évoqué les questions constantes sur son éventuel atterrissage dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Wolverine.

© GettyDaniel Radcliffe

carcajous a été joué au cinéma par Hugh Jackman tout au long de la saga du X Men produit par 20th Century Fox.Une fois que Disney a acquis cette société de production, la franchise mutante a pris fin et a progressivement établi, avec un succès impressionnant, ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Univers cinématographique Marveloù le retour du héros aux griffes d’adamantium est mentionné à plus d’une reprise.

Après la prestation magistrale que Jackman a donnée à tous les fans de Logan, le nouvel acteur en charge du personnage devrait être un nom propre qui attire l’attention et aussi un acteur à la hauteur de la tâche. Quelqu’un qui n’a pas peur de diriger une franchise où des millions de dollars sont investis avec une obligation de succès. Le fandom a raison !

Un nouveau Wolverine ?

Daniel Radcliffe est le jeune interprète qui était autrefois le visage de Harry Potter dans l’une des sagas les plus populaires du septième art que l’industrie ait jamais connue. Pour cette raison, son talent indéniable et son charisme, beaucoup veulent que cet interprète prenne en charge carcajous dans le Univers cinématographique Marvel. Ce sera possible?

« C’est quelque chose qui est revenu de temps en temps au cours des dernières années. Et chaque fois que ça revient, je dis : Ce n’est pas vrai. Il n’y a rien derrière. Et tout le monde dit, ‘Il a dit que cela pourrait être vrai.’ Et je dis : Non, je ne l’ai pas fait. J’ai dit le contraire »a commencé par pointer Radcliffe sur l’alternative de donner vie à Logan sur grand écran pour le studio dirigé par Kévin Feig.

Daniel a admis que plusieurs fois il répondait à la question avec une blague et le regrettait plus tard, mais il avait une idée de la raison derrière le fancast : « Je pense que c’est parce que Wolverine dans les bandes dessinées est assez court, donc je pense que les gens disent: » Qui est un acteur court? « Lui. Peut-être qu’il peut le jouer. Tout ce qui a la moindre ressemblance avec Hugh Jackman est incroyablement flatteur. Donc je suis content de ça. »

dans les romans graphiques carcajous Il mesure 1,60 m de masse musculaire protégée par un squelette en adamantium. Hugh Jackman, qui a donné vie au personnage dans les films, mesure 1,88 m, c’est-à-dire qu’il est assez grand même pour la moyenne. Tandis que Daniel Radcliffe il atteint 1,65 m et est plus apte que Jackman à personnifier le mutant avec des pouvoirs de guérison et des griffes sur les mains.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂