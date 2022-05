De Ghostbusters: Afterlife à un rôle mystérieux dans Madame Web

in

Madame Web a retrouvé sa protagoniste, Dakota Johnson, il y a quelques mois et depuis, il y a eu peu de nouvelles. Celeste O’Connor rejoint maintenant le casting !

©IMDBCéleste O’Connor

madame la toile est en développement depuis 2019 et en février de cette année, la nouvelle est arrivée que dakota johnson est l’actrice choisie par Sony donner vie au personnage principal. On ne sait pas encore si ce sera Cassandra Web ou la version plus jeune des romans graphiques, Julia Carpenter. Jusqu’à présent, il n’y avait qu’une seule autre actrice confirmée pour le film : sydney sweeneyqui a fait de même en mars dernier.

À présent date limite Il a rapporté que Céleste O’Connor rejoint le casting de madame la toile mais il n’y a pas beaucoup plus d’informations concernant le personnage qu’il incarnera dans ce projet risqué de Sony. madame la toile Elle est connue dans le monde de la bande dessinée mais elle n’a jamais dirigé sa propre collection ni joué dans d’autres médias dans des aventures avec son cachet personnel, en plus d’apparitions sporadiques comme celle qu’elle a eue dans la série animée. homme araignée des années 90

Madame Web ajoute du talent

Céleste O’Connor vient de participer à SOS Fantômes : l’au-delà comme Lucky, un film qui a su toucher les nostalgiques autant que conquérir de nouveaux publics. Point en faveur de l’actrice. D’autre part on peut aussi le voir dans le film Paramount+ L’entre-deux et sera bientôt présent à Une bonne personne par Zach Braff.

SJ Clarkson réalisera le film madame la toile qui a des livres par les auteurs de la bande Morbius: Burk Sharpless et Matt Sazama. Kerem Sanga avait précédemment écrit une première version du scénario du film centré sur ce personnage qui est pour lui un véritable mystère. courant dominant et un fort pari pour Sony. Son premier personnage féminin merveille tête d’affiche d’un film est remarquablement méconnu.

Pendant ce temps, les plans de la société de production pour continuer à développer son Univers des personnages de Spider-Man vas-y. Ils peuvent maintenant montrer fièrement deux films de Venin et un de Morbius. Ils travaillent maintenant sur Kraven le chasseur avec Aaron Taylor Johnson qui sortira le 13 janvier 2023 et madame la toile qui sortira dans les salles du monde entier le 7 juillet de la même année.

