De ‘Encanto’ à une tournée mondiale, 2022 est la meilleure année de Sebastián Yatra à ce jour

Trois mois plus tard, et il semble que 2022 soit l’année de Sebastián Yatra. Le chanteur colombien a récemment réalisé de nombreuses premières dans sa carrière – et d’autres sont en cours de route.

Pour récapituler, le troisième album studio de Yatra, « Dharma », est sorti en janvier, accompagné d’une tournée mondiale qui a débuté un mois plus tard.

En mars, Yatra a décroché sa première couverture du magazine Billboard ; a sorti une version bilingue de sa nouvelle chanson « Tacones Rojos » avec John Legend ; est apparu dans des émissions américaines de fin de soirée comme « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » et « Jimmy Kimmel Live ! ; » et a fait ses débuts d’acteur dans la série Netflix inspirée des contes de fées en espagnol « Érase una vez … pero ya no » (« Il était une fois … mais pas plus »).

Les opportunités qui se sont présentées à lui en 2022, raconte Yatra AUJOURD’HUI par téléphone, ont été à la fois « surréalistes » et « très, très réelles ». « Nous les apprécions tous et passons un bon moment », dit-il.

Pour couronner ce mois surréaliste, Yatra interprétera « Dos Oruguitas », une chanson nominée aux Oscars de « Encanto », aux prochains Oscars, prenant la scène avec les artistes Beyoncé, Billie Eilish et Reba McEntire.

Alors que la chanson « Encanto » « We Don’t Talk About Bruno » est devenue un succès viral, l’auteur-compositeur Lin-Manuel Miranda a déclaré à Variety qu’il avait choisi de soumettre la chanson qui, selon lui, illustrait « l’esprit du film » pour examen officiel des Oscars , et c’était « Dos Oruguitas ».

Les paroles espagnoles de « Dos Oruguitas » racontent l’histoire de deux chenilles qui doivent se lâcher pour se transformer et grandir en papillons. Dans « Encanto », la chanson fonctionne comme une histoire d’origine, expliquant comment Abuela – le cœur brisé par la mort de son mari – a créé un refuge enchanté pour sa famille.

« J’essaie de ne pas penser à l’ampleur de ce que c’est ou de l’anticiper », déclare Yatra à propos de sa prochaine performance aux Oscars. « Je n’ai jamais été la personne la plus nerveuse. Je pense qu’il s’agit avant tout d’en profiter. »

Bien qu’elle ne soit pas anxieuse, Yatra est consciente de la gravité du moment. Il dit qu’il a « beaucoup de respect » pour les Oscars et qu’il veut réussir la performance.

« Tu as une certaine nervosité, d’autant plus que c’est la première fois que tu le fais et que tu as l’opportunité de faire passer un beau message aux gens à travers la musique. Pour moi, il s’agit plutôt de ces nerfs du genre ‘Je veux faire de mon mieux pour que les gens puissent en tirer quelque chose de bien’ », dit-il.

Les téléspectateurs des Oscars auront droit à plus d' »Encanto », au-delà de « Dos Oruguitas : » les membres de la distribution Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitan et Diane Guerrero, ainsi que les stars de la pop Becky G et Luis Fonsi, interpréteront « We Don’t Parlez de Bruno » lors de la télédiffusion.

Avant la représentation, Yatra travaille avec son coach vocal en Colombie et perfectionne son look pour le grand soir. Ses plans pour rendre hommage à ses racines. « Je veux représenter mon pays, la Colombie », déclare Yatra.

Le chanteur s’est lancé dans une tournée mondiale en février. Eric Fernando

Yatra a peut-être un moment sur les talons de « Encanto » et de sa collaboration avec Legend, mais il est déjà un nom connu dans sa Colombie natale et dans toute l’Amérique latine. L’auteur-compositeur-interprète charme les auditeurs avec sa voix évanouie et ses sons mélangeant les genres, qui ont des notes de reggaeton, de pop et de vallenato pendant des années.

Né à Medellín, en Colombie en 1994 et élevé à Miami, Yatra savait qu’il voulait être un artiste dès son plus jeune âge.

« C’était juste quelque chose de naturel. J’ai l’impression de jouer tout le temps et d’être dramatique toute la journée. Une des meilleures amies de ma mère, quand j’étais petit, elle m’appelait Hollywood », se souvient-il. « Ils m’appelaient aussi payasito, quand j’étais enfant, ou ‘petit clown' », dit Yatra.

Après avoir joué dans une production de « High School Musical » au collège, Yatra s’est rendu compte que son amour pour le théâtre et le chant pouvait en fait devenir une carrière. Bref, il a trouvé sa vocation. « J’étais comme,

‘D’accord, c’est ce que j’aime. Je vais le faire », dit-il.

Après un bref passage à l’Université de Boston, Yatra est retourné en Colombie avec l’intention de lancer sa carrière – et c’est ce qu’il a fait. En 2016, sa chanson « Traicionera » est devenue un hit, et il a eu 18 chansons sur le palmarès Hot Latin Songs de Billboard depuis 2018, lorsque son premier album « Mantra » est sorti. « Dos Oruguitas » est son hit le plus élevé à ce jour.

Tirant de différents genres, ses chansons sont unies par une ouverture émotionnelle. « En tant qu’auteur-compositeur, j’essaie simplement d’être aussi honnête et transparent que possible. Vous n’avez pas besoin d’écrire une ballade pour être honnête. Vous pouvez écrire une grande chanson de danse, une chanson électronique, et toujours être honnête avec le message que vous transmettez à travers votre interprétation et les instruments », dit-il.

« Vous n’avez pas besoin d’écrire une ballade pour être honnête. »

Maintenant, avec la version bilingue de « Tacones Rojos » qui est sortie le 23 mars, Yatra passe à un public plus mondial. Yatra a réfléchi à son tournage du clip de « Tacones Rojos » avec Legend, qui, selon lui, est « un gars si gentil », à Los Angeles.

« Ce que nous avons filmé était magique. Il a la meilleure attitude. Nous avons beaucoup de choses en commun et j’admire profondément John », dit-il.

Yatra n’appelle pas la chanson un « remix ». Au lieu de cela, il la décrit comme une chanson que les anglophones peuvent apprécier et s’approprier. Bien qu’il ait la même essence de bien-être et de bonheur que l’original, il dit que Legend apporte quelque chose de « si magique et différent » à cette chanson qu’elle ressemble entièrement à un nouveau single. «Cela apporte tellement de joie au monde», dit-il.

Le résultat s’aligne sur les objectifs de Yatra en tant qu’artiste : utiliser la musique comme un moyen d’apporter de la joie, et même de l’illumination, aux gens, y compris lui-même. Il a délibérément appelé son album « Dharma », ce qui, selon lui, est l’idée « d’accepter la réalité et toutes nos émotions pour ce qu’elles sont ».

Yatra adopte des pratiques comme le yoga Kundalini et la thérapie pour rester équilibré. Pour rester motivé, il utilise l’art de la manifestation : Nommer vos désirs dans l’espoir que les exprimer vous aidera à les atteindre.

« Nous n’avons pas à avoir peur de dire les choses que nous voulons faire. » Sebstien Yatra

« Nous n’avons pas à avoir peur de dire ce que nous voulons faire », dit-il. « N’ayez pas peur de le dire si cela sort naturellement, car cela signifie que vous y consacrez votre énergie et que vous voulez le faire. »

Cette attitude le maintient ancré dans une industrie turbulente. « Si cela ne se produit pas, ce n’est pas la fin du monde. Votre bonheur ne peut pas être dans une remise de prix ou dans une chanson qui est un énorme succès ou non », dit-il.

Yatra voit sa preuve mouvementée de 2022 qu’il vit son objectif de vie – qui resterait le même, succès ou non. « Mon plus grand objectif dans la vie est de grandir à l’intérieur de jour en jour, et d’être à un point où, même s’ils me prenaient tout, j’aurais toujours un but. »

« Tout cela m’a amené là où j’en suis. Je suis là où je dois être », dit-il.