De Dynasty à Cobra Kai et Queen of South : toutes les sorties Netflix en septembre 2022

Un nouveau mois est sur le point d’arriver et, comme d’habitude, Netflix prépare de nouvelles et grandes premières pour ses téléspectateurs. La plateforme a la formule spécifique pour continuer à attirer ses fans et il s’agit justement de renouveler son catalogue mois après mois en présentant de nouveaux contenus. Entre séries et films, originaux ou non, le géant du streaming élargit toujours sa bibliothèque et c’est quelque chose qui, apparemment, fonctionne.

Et maintenant, avec l’arrivée de septembre, cela ne pouvait pas être l’exception. En effet, pour ce nouveau mois qui s’annonce, Netflix prépare différents lancements passionnants de séries. Les nouvelles fictions qui arrivent sur la plateforme donneront beaucoup à dire. Rencontre-les.

Les séries qui arrivent en septembre sur Netflix

Reine du Sud : Saison 5

Date de sortie: 01/09/2022

Synopsis officiel : Suite à la réapparition de quelqu’un de familier, Teresa reconsidère son règne et essaie de garder une longueur d’avance sur les gangsters impitoyables et la CIA.

DC’s Legends of Tomorrow : Saison 7

Date de sortie: 01/09/2022

Synopsis officiel : Avec le Waverider détruit, les Legends sont piégés en 1925, où ils tentent de sauver l’histoire avec l’aide du docteur excentrique Gwyn Davies.

le diable dans l’ohio

Date de sortie: 09/02/2022

Synopsis officiel : Déterminé à protéger une patiente échappée d’une secte mystérieuse, un psychiatre accueille la jeune fille, mais met sa vie et celle de sa famille en danger.

Tu n’as rien de spécial

Date de sortie: 09/02/2022

Synopsis officiel : La vie d’Amaia dans une nouvelle ville devient intéressante lorsqu’une rumeur circule à l’école selon laquelle elle a hérité des pouvoirs magiques de sa grand-mère.

Qui donne plus pour ma maison

Date de sortie: 09/02/2022

Synopsis officiel : Les propriétaires à travers les États-Unis offrent leurs maisons à quatre investisseurs chevronnés, dans l’espoir d’un accord qui changera leur vie.

frères à l’affût

Date de sortie: 09/02/2022

Synopsis officiel : Dans ce concours de rencontres, un groupe de célibataires voyage avec leurs frères dans une luxueuse résidence, où ils essaieront de trouver l’amour et de gagner 100 000 €.

fausses identités

Date de sortie: 09/02/2022

Synopsis officiel : Zoe et Becca ont entrepris de créer un empire de fausses pièces d’identité, mais lorsque l’entreprise commence à se développer, leur vie de crime devient trop réelle.

Les vies fabuleuses des épouses de Bollywood : Saison 2

Date de sortie: 09/02/2022

Synopsis officiel : Dans une saison de nouveaux départs, les femmes redéfinissent leurs relations, leurs carrières et leurs objectifs. Mais toujours avec la malice qui les caractérise.

Cobra Kai : Saison 5

Date de sortie: 09/09/2022

Synopsis officiel : Alors que Terry conduit Cobra Kai vers un nouveau régime, Daniel, Johnny et un vieil allié unissent leurs forces dans une bataille qui va au-delà du dojo.

narcosantos

Date de sortie: 09/09/2022

Synopsis officiel : Un homme d’affaires rejoint une mission gouvernementale secrète pour capturer un baron de la drogue coréen opérant en Amérique du Sud. Basé sur des événements réels.

Le Roi, Vicente Fernández

Date de sortie: 14/09/2022

Synopsis officiel : Des débuts modestes à la célébrité. La vie et la carrière de l’icône de la musique mexicaine Vicente Fernández sur sept décennies.

Disparu à Lørenskog

Date de sortie: 14/09/2022

Synopsis officiel : La femme d’un millionnaire disparaît et la police doit faire face à la presse et à des informateurs trompeurs pour découvrir la vérité. Basé sur des événements réels.

Saint

Date de sortie: 16/09/2022

Synopsis officiel : Deux flics doivent apprendre à travailler ensemble pour capturer le baron de la drogue le plus recherché au monde, dont le visage n’a jamais été révélé.

Destiny : La Saga Winx – Saison 2

Date de sortie: 16/09/2022

Synopsis officiel : Les élèves d’Alfea doivent protéger Solaria des puissants ennemis qui se trouvent peut-être déjà à l’intérieur de l’école, et Bloom essaie de contrôler ses pouvoirs.

L’amour est aveugle : Après l’autel – Saison 2

Date de sortie: 16/09/2022

Synopsis officiel : Le tour est venu pour un autre groupe de célibataires à la recherche de l’amour… sans se rencontrer face à face. Seront-ils amoureux ou déçus ?

Brooklyn Nine-Nine : Saison 8

Date de sortie: 20/09/2022

Synopsis officiel : Dans la dernière saison, Jake, Amy et le reste de l’équipe sont aux prises avec des défis personnels et professionnels, en plus de leur folie habituelle. neuf neuf !

Iron Chef : Mexique

Date de sortie: 21/09/2022

Synopsis officiel : Dans cette compétition, les talents émergents affrontent trois des meilleurs chefs du Mexique pour remporter la catana mythique et le titre de Chef Légendaire.

Concevoir Miami

Date de sortie: 21/09/2022

Synopsis officiel : Le mariage et les affaires sont complémentaires pour Ray et Eilyn Jimenez, qui, avec leurs sociétés respectives, rénovent de luxueuses maisons à Miami.

Sauvetage dans une grotte en Thaïlande

Date de sortie: 22/09/2022

Synopsis officiel : Une équipe de football thaïlandaise et son entraîneur sont piégés dans une grotte et le monde entier vient à leur secours. Inspiré de faits réels.

Ceux de la dernière rangée

Date de sortie: 23/09/2022

Synopsis officiel : Cinq femmes dans la trentaine, amies depuis l’adolescence, se retrouvent pour leur escapade annuelle. Mais cette fois, on vient d’être diagnostiqué avec un cancer.

Dynastie : Saison 5

Date de sortie: 24/09/2022

Synopsis officiel : Cette saison, les jeux de pouvoir, les rivalités fraternelles et le sabotage se poursuivent pour les Colby et les Carrington.

Jouer avec le feu : Brésil – Saison 2

Date de sortie: 28/09/2022

Synopsis officiel : Un nouveau groupe de célibataires brésiliens séduisants arrivent au paradis et mettent leurs désirs à l’épreuve à la recherche d’un prix qui pourrait changer leur vie.

entérgalactique

Date de sortie: 30/09/2022

Synopsis officiel : Musique, art et mode fusionnent dans ce film d’animation qui suit deux âmes alors qu’elles explorent les labyrinthes inattendus de l’amour à New York.

Qui aime mon suiveur ?

Date de sortie: (Bientôt disponible)

Synopsis officiel : Trois influenceurs aident leurs abonnés à affiner une série de dates potentielles, dans l’espoir d’échanger les goûts contre le véritable amour.

