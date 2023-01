De défaite en défaite : « Better Call Saul » et les récompenses refusées à l’une des meilleures séries de l’histoire

« Tu ferais mieux d’appeler Saul » est l’un des meilleure série de tous les temps. Depuis sa première en 2015, la production créée par Vince Gilligan et Peter Gould a cessé d’être simplement la retombées extrait de « Breaking Bad » gagner leur place à la télévision.

Cela ne peut être réalisé qu’avec une équipe talentueuse, engagée à construire une histoire détaillée pour chacun de ses personnages et avec la décision de créer un travail impeccable au-delà des récompenses.

Et c’est que la série mettant en vedette Bob Odenkerk, Rhéa Seehorn et Jonathan Banks possède un dossier négatif honteux lors des galas de remise de prix, celui qui vous fait vous demander : où regardent les électeurs ?

« BETTER CALL SAUL » ET SES NOMINATIONS GOLDEN GLOBE

Le 10 janvier 2023, le Ballons d’Or. Dans l’éventualité, « Tu ferais mieux d’appeler Saul » n’a eu que deux nominations : meilleure série dramatique et acteur principal (Bob Odenkerk).

La vérité est que nous pouvions déjà présager la tragédie quand nous avons vu que l’extraordinaire Rhéa Seehorn n’a même pas été considéré pour le prix La meilleure actrice dans un second rôle. Cependant, le bénéfice du doute a été accordé à la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), puisqu’elle a eu l’occasion rêvée de reconnaître pour la dernière fois l’interprète de Jimmy McGill, Saul Goodman Oui Gène Takovic.

Mais, comme l’imaginaient les plus sceptiques, Séries Netflix et AMC Il a quitté le gala sans aucun prix. Malheureusement, dans une période de 7 ans, il avait 6 nominations aux Globes dorés Oui pas de victoire.

Les nominations pour « Better Call Saul » aux Golden Globes :

2022 : Meilleure série dramatique et acteur principal dans une série dramatique ( Bob Odenkerk )

) 2020 : Meilleur acteur principal dans une série dramatique ( Bob Odenkerk )

) 2017 : Meilleur acteur principal dans une série dramatique ( Bob Odenkerk )

) 2016 : Meilleur acteur principal dans une série dramatique ( Bob Odenkerk )

) 2015 : Meilleur acteur principal dans une série dramatique (Bob Odenkerk)

Bob Odenkirk n’a pas remporté le Golden Globe 2023 du meilleur acteur dans une série dramatique (Photo: AMC)

« BETTER CALL SAUL » ET SES NOMINATIONS AUX EMMY

Une autre cérémonie au cours de laquelle « Tu ferais mieux d’appeler Saul » est allé de défaite en défaite sont les prix Emmy. Ce gala est célèbre pour célébrer « Le meilleur de la télévision américaine » et a nominé 46 fois pour la série.

Combien de prix la production a-t-elle reçue jusqu’à présent ? Zéro.

Bien que le deuxième partie de la saison 6 a encore des chances de remporter l’un de ces prix en 2023, il est franchement injuste que le travail des interprètes et de l’équipe technique de la fiction ait été ainsi ignoré.

Kim Wexler et Jimmy McGill sont l’âme de « Better Call Saul » (Photo: AMC)

LA VÉRITABLE RECONNAISSANCE DE « MIEUX APPELER SAUL »

Le traitement reçu par « Tu ferais mieux d’appeler Saul » Dans ce type de récompenses, la seule chose qu’il a faite est de souligner qu’un produit bien fait se démarque au-delà des chiffres et des trophées.

Les 63 chapitres du drame sont déjà considérés comme cultes par nombre de ses adeptes, qui l’ont positionné comme l’un des meilleurs projets du 21ème siècle.

L’héritage laissé par la cigarette Kim et Jimmyles morts douloureuses que nous avons vues dans sa dernière saison et l’art qui se dégage de chaque image le rend une série inestimable pour tous ses fans. Et c’est là que réside la véritable reconnaissance qui perdurera au fil des années.