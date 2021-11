De DC à Marvel : l’acteur de la série Peacemaker rejoint les Gardiens de la Galaxie 3 pour un rôle majeur

in

Les Univers cinématographique Marvel C’est loin d’être arrivé à son terme et tout indique que nous aurons plus de films de super-héros à l’avenir. Le week-end dernier est venu Éternels, qui est déjà un succès au box-office mondial ; a publié une nouvelle affiche de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, en date du 17 décembre; et ce lundi le début du tournage de Les Gardiens de la Galaxie Tome 3, ainsi qu’une incorporation.

Le directeur James Gunn a annoncé le retour des personnages les plus drôles de la MCU avec un post sur son compte Twitter : « Cela a été un voyage étrange, long et parfois difficile pour arriver ici, mais les obstacles en cours de route n’ont fait que rendre ce moment plus heureux. ». Ces mots ont un sens, puisqu’il a été licencié de la franchise lorsqu’il s’est retrouvé au milieu d’une polémique sur d’anciens tweets, mais peu de temps après il a été réintégré dans le projet.

+ L’acteur DC arrive chez Marvel

La photo partagée par le cinéaste montre Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff, Sean Gunn, Will Poulter et un acteur déjà connu des fans de DC Extended Universe. On parle de Chukwudi Iwuji, qui fera partie de la série Pacificateur, créé par James Gunn pour le service de streaming HBO Max.

Autrefois, le réalisateur a qualifié Chukwudi de « outrageusement doué » et de « vraiment l’un des meilleurs acteurs qu’il ait jamais vu », il a donc déjà son propre niveau d’attente chez les fans de MCU. Il n’a pas encore été annoncé si Gunn l’a sélectionné pour le film avant sa participation à l’émission DC Comics ou après, mais la vérité est qu’il se déroulera en deux équipes gagnantes.

Pour le moment il n’y a pas de détails sur le rôle que jouera Iwuji, mais on estime que ce sera un rôle vraiment important dans l’intrigue, puisque Gunn déclaré: « Je lui ai donné le rôle que la plupart des grands acteurs hollywoodiens voulaient ». Certains ont osé prédire que nous sommes déjà devant le nouveau Silver Surfer, mais rien n’a encore été confirmé. Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 Il sortira en salles le 5 mai 2023.

