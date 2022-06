De Crazy Rich Asians à Marvel : qui est-ce ?

in

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 a déjà terminé le tournage mais il reste encore de la place pour des nouvelles concernant son casting et on peut être surpris par ce nom.

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 promet d’être une entrée différente des films précédents de la plus célèbre équipe d’anti-héros de l’histoire. Univers cinématographique Marvel. Le réalisateur de la trilogie, James Gunn, a prévenu les fans que le ton du film est plus sombre et qu’on peut s’attendre à voir un peu de mort pour que ce groupe de personnages soit changé à jamais. Souche!

En ce sens, le tournage du film s’est terminé il y a un mois et il y a encore de la place pour des nouvelles de nouveaux noms dans le casting de Les Gardiens de la Galaxie Tome 3. De qui parle-t-on cette fois ? Nico Santos il rejoint Star-Lord, Gamora, Drax et les autres dans un rôle qui reste encore un mystère. L’acteur a dans son générique fous riches asiatiques, boutique En plus de prêter sa voix à Souhait Dragon Oui Le prince.

Un nouvel acteur pour une franchise spectaculaire

James Gunn a annoncé la fin de la production de ce film de la Univers cinématographique Marvel le 6 mai, pratiquement un an avant que le film ne sorte dans les salles du monde entier. Maria Bakalova Oui Daniela Melchior sont d’autres nouveaux visages qui rejoignent le casting de cette franchise populaire en plus de ceux susmentionnés Nico Santos. On ne sait pas encore quels personnages ces débutants joueront dans le MCU.

La vérité est que les fans de gardiens de la Galaxie ils sont avec lui engouement très haut par une autre recrue : Poulter agira comme sorcier adam, le résultat d’une expérience scientifique qui a mal tourné mais qui a créé l’être humain évolué parfait. L’interprète a été vu à plusieurs reprises avec un changement physique étonnant. Il ressemble à un super-héros !

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 Il met en vedette Chris Pratt dans Star Lord, Zoe Saldana dans Gamora, Dave Bautista dans Drax, Bradley Cooper dans Rocket, Vin Diesel dans Groot, Karen Gillan dans Nebula et Pom Klementieff dans Mantis. Le film est réalisé par James Gunn et sortira ensuite en salles 5 mai 2023 modifiant à jamais la structure de ce groupe de héros.

