De combien s’est développé le patrimoine des acteurs de La Casa de Papel ?

Il est connu que Le vol d’argent est un succès en termes de montant spectateurs. Cela fait déjà 11 jours depuis la première du premier tome de la cinquième saison en Netflix et pourtant, dans le monde, il reste numéro quatre de la série plus de vues. Mais … comment cela se traduit-il dans les chiffres du box-office ? Combien gagnent les acteurs pour chaque épisode ? De quelle manière l’équité du casting a-t-elle été augmentée ? Ici on vous dit tout !







Tenez-vous debout 2017. est la clé pour comprendre cet essor sans précédent : cette année-là, la série a fait sa première première en Antenne 3, la chaîne de télévision espagnole. Mais malgré son lourd investissement au cours des deux premières saisons, il a finalement été annulé. Et, comme d’habitude, le géant du streaming est arrivé à sauver le bijou. Les épisodes ont été publiés sur la plateforme du N rouge et la fureur a grimpé en flèche.

Les fans du monde entier ont commencé à soutenir la série, faisant reprendre la production avec un grande qualité et ajouts au casting. Jusque-là, la plupart des acteurs gagnaient le salaire moyen d’un citoyen espagnol. Bien sûr, des personnalités ayant une longue histoire comme Paco Tous (Moscou) se démarque des autres, mais pour les jeunes comme Miguel Herran (Rivière) ou Jaime Lorente (Denver), cela a marqué le début de sa carrière.

Depuis la première de la série jusqu’à aujourd’hui, on estime que les acteurs ont accumulé au moins 4 millions de dollars. Et c’est qu’avec l’arrivée de La Casa de Papel à Netflix, votre salaire est passé à 100 000 € par épisode. Bien que ce soit une fortune, par rapport à d’autres productions internationales de premier plan telles que L’anatomie de Grey, c’est même moins de la moitié du salaire.







Mais pour le casting, qui est littéralement passé de zéro à cent, c’est tellement d’argent que parfois ça devient incontrôlable. C’est qu’il ne s’agit pas seulement des épisodes filmés, mais aussi chacun d’eux a commencé à grandir en réseaux sociaux travaille déjà sur annonces pour marques bien connues. En 2020, Miguel Herrán a déclaré à El País : «Je prends de l’argent sur Instagram évidemment parce que tu es un connard si tu n’en profites pas. À l’heure actuelle, la télévision aux heures de grande écoute compte moins de téléspectateurs que le profil de Ester Exposito”.

Concernant tout ce qu’il gagne au-delà de l’argent sur son compte bancaire, il a noté : «Pendant le tournage de Élite, Netflix nous a même donné deux iPhones et deux caméras pour créer du contenu”. Tout semble merveilleux, mais celui qui le vit peut ne pas le ressentir de cette façon. « L’argent ne m’a pas rendu heureux, il m’a enlevé beaucoup de bonheur, il m’a donné plus de soucis que lorsque je ne l’avais pas, il m’a rendu plus ambitieux, m’a foiré en tant que personne. je ne le valorise pas», a révélé l’acteur espagnol.