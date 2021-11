De Captain Marvel à Eternals : comment Gemma Chan a obtenu le rôle de Sersi

Un nouveau film de Les studios Marvel sortir en salles pour tenir sa promesse d’être complètement différent de ce que la compagnie de Kevin Feige précédemment présenté à la Univers cinématographique Marvel. Il s’agit de Éternels, le film réalisé par l’acteur oscarisé Chloé Zhao qui a un casting très prestigieux. Cependant, son principal attrait est un visage peu connu : Gemma Chan.

A cette occasion, l’actrice et mannequin britannique -d’origine chinoise- s’est mise dans la peau de Sersi. Le film présente un race immortelle de héros d’élite, jusqu’alors inconnu des fans de la franchise. Tous ont vécu secrètement sur Terre pendant des années pour protéger et former des civilisations. Et bien qu’ils auraient dû rester dehors, même quand Thanos a fait disparaître la moitié de la population, ils sont désormais contraints de sortir de l’ombre pour rencontrer et affronter le plus vieil ennemi de l’homme : les Déviants.

En ce sens, Sersi apparaît comme l’un des Éternels qui a le capacité à manipuler la matière, en modifiant la composition de tout matériau non sensible qu’il touche. Elle est amoureuse depuis des siècles Ikaris (Richard Madden), un autre membre du groupe. Près de Lutin (Lia McHugh) Ils sont chargés de rassembler toutes les personnes impliquées. Cependant, ce n’est pas la première fois que Gemma Chan apparaît dans l’univers cinématographique Marvel. Au 2019, l’actrice de tubes comme Animaux fantastiques, Asiatiques riches et fous, Sherlock et humains, était Minn-Erva dans Capitaine Marvel.

« Après le décès de mon personnage dans le film Captain Marvel, peu de choses m’ont fait penser que je pourrais retourner au MCU à un moment donné. Jusqu’au jour où j’ai rencontré Kevin Feige et m’a dit qu’il aimerait que je sois de retour là-bas. Il m’a dit qu’il adorerait me donner un meilleure utilisation dans l’univers, il voulait que je fasse autre chose« , a déclaré l’actrice dans une interview. Et il a ajouté : «La vérité est que c’était différent de tourner chaque film. Eternals est un projet épique très ambitieux”.

De cette façon, Marvel Studios a donné la priorité au talent de l’actrice et a indiqué une tâche très importante : être la première héroïne d’origine asiatique de toute la franchise. Il est vrai que beaucoup ont critiqué le fait qu’en moins de trois ans, la même actrice ait été vue dans deux personnages différents. Cependant, Kevin Feige a pris le risque et a assuré que seule Gemma Chan pourrait être celle qui donnerait vie au courageux Sersi.

