De Brutas Nada: réactions après la première de la saison 2 sur Prime Video

Après quelques mois d’attente, la deuxième saison de «De Brutas, Nada» est désormais disponible sur le service de streaming Amazon Prime Video. Cette série mexicaine a eu son lancement officiel le 6 novembre, et c’était l’un des gros paris de la plate-forme pour commencer 2021 avec tout, ainsi que d’autres séries et films qui ont été ajoutés à son catalogue.

Cette comédie dramatique, conçue par Raúl Prieto et Héctor Obergoso Rivera et basée sur le roman « Les messieurs préfèrent les brutes » d’Isabella Santodomingo, met en vedette: Tessa Ia (Cristina Oviedo), Christian Vazquez (Alejandro Montero), Marimar vega (Esther), José Pablo Minor (Rodrigo), Carolina Ramirez (Hannah), Oswaldo Zarate (Miguel), Julian Roman (Guillermo) et Diana Bovio (Graciela).

La première saison a été un succès et a reçu les éloges des téléspectateurs et des critiques, donc cette deuxième partie était très attendue par ses fans, qui ont assisté à la suite de l’histoire à partir de ce vendredi 15 janvier. Certains ont déjà vu tous les épisodes et ont pu éviter de laisser leurs sentiments sur les réseaux sociaux. Découvrez les réactions des fans!

Je viens de finir de le regarder et Deos! Je suis resté J’espère qu’ils ont enregistré la saison 3 .

De Brutas Nada 2 était le meilleur début d’année️ – Monsce Glez (@MonseGlez)

Omg n’allez pas trop loin, il me reste le dernier chapitre de De Brutas Nada @Tessa_ia – berinaiz (@beremarg)

NOOO! J’ai besoin de l’autre saison de De Brutas Nada yaaaa pour demain. – . (@karuulonga)

Fin de la 2e saison de «de brutas nada» ils l’ont sucé – Pepe Arceo (@Pepekshopp)

J’ai besoin d’une troisième saison de « rien de grossier ». Je l’exige! – Angie Ar’gu ♥ (@angiie_arce)

Rodrigo de #BrutasNada Cela me représente dans la vie et à quel point c’est mauvais en amour hahahahaha – Reine du désastre ™ (@DrennBm)

Dans la partie 1 nous nous sommes rencontrés Cristina, une femme qui doit trouver quelqu’un pour vivre ensemble et partager les dépenses du ménage, après avoir été trompée par son futur mari. Là il rencontre Alexandre, qui cherche désespérément une maison et il ment en lui disant qu’il est gay, puisqu’elle n’était pas intéressée à avoir un homme autour. Ce mensonge est devenu de plus en plus grand et est inévitablement devenu connu à la fin du premier opus.

Pour le moment on ne sait rien d’une troisième saison, et Amazon Prime n’a pas indiqué si c’était la fin ou non, mais ses followers veulent en savoir plus sur les personnages, comme ils le demandent dans leurs réactions.