De Brutas Nada: bande-annonce et date officielle de la deuxième saison

2021 commencera avec tout ce qui concerne Amazon Prime Video et toutes ses productions qui arriveront en janvier, et l’une d’entre elles, très attendue par les utilisateurs du service de streaming, est la série mexicaine. «De Brutas, Nada», qui a créé sa première partie le 6 novembre de l’année dernière et a laissé ses fans sans voix avec la fin de la saison 1.

Pour la bonne nouvelle des fans, cette coproduction de la plateforme et de Sony Pictures, créée par Raúl Prieto et Héctor Obergoso Rivera, Il a été filmé complet, mais il a été décidé de le diviser en deux tranches, qui avait précédemment annoncé qu’ils ne prendraient pas longtemps pour arriver, et nous avons déjà les informations nécessaires pour sa première.

De quoi s’agit-il? L’histoire se concentrera sur l’histoire de Cristina, une femme doit chercher un partenaire pour vivre chez elle, après avoir appris que son futur mari la trompait. Après une recherche intense, elle trouve Alejandro, qui lui ment en disant qu’il est gay et qu’elle l’accepte, mais inévitablement elle commence à tomber amoureuse et ils se retrouveront dans des enchevêtrements amusants. Dans le dernier épisode, il y a une révélation qui change tout. Découvrez la bande-annonce!







La saison 1 a eu de bonnes critiques de presse de Millénaire et Mètre, ainsi que l’acceptation des spectateurs. Le casting est composé de: Tessa Ia (Cristina Oviedo), Christian Vazquez (Alejandro Montero), Marimar vega (Esther), José Pablo Minor (Rodrigo), Carolina Ramirez (Hannah), Oswaldo Zarate (Miguel), Julian Roman (Guillermo) et Diana Bovio (Graciela).

+ Quand a lieu la deuxième saison de De Brutas, Nada?

Selon la publication officielle, «De Brutas, Nada» va frapper les écrans des utilisateurs d’Amazon Prime Video sur 15 janvier et aura un total de 11 épisodes, alors que dans la première partie ils étaient 9. Selon un sondage Spoiler, 97% du public est en faveur de la première saison.