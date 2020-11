De bons présages pour le marché des PC: ses ventes continueront de croître du fait de la pandémie, selon IDC

Les contraintes rencontrées dans de nombreux pays du monde et la nécessité de travailler à domicile ont conduit à une montée en flèche des ventes d’ordinateurs personnels, une fois que les problèmes d’approvisionnement et d’approvisionnement ont été surmontés. Ongle tendance qui semble se poursuivre, puisqu’il est prévu qu’en raison de la pandémie de Covid-19, les ventes de PC continueront à augmenter.

IDC évalue cette augmentation à deux chiffres dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), précisément en raison de la nécessité de continuer à travailler et à étudier à domicile.

Avant que cette crise n’éclate, le marché des PC avait décliné pendant plusieurs années. Mais, après l’arrivée du coronavirus, il y a eu une forte augmentation de la demande, étant donné qu’il a été nécessaire d’équiper les foyers de PC, tant pour travailler que pour étudier ou jouer à des jeux ou regarder des films.

Croissance à deux chiffres

IDC estime que d’ici 2021, plus de 82 millions d’unités (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et stations de travail) seront vendues dans la seule région EMEA, ce qui représente 12,7% de plus que l’année précédente. Et cette demande devrait se poursuivre au cours du premier semestre 2021, à tout le moins. Ce n’est qu’en Europe occidentale que cette croissance sera de 12,1%.

Segment Les PC professionnels en Europe de l’Ouest vont à nouveau croître avec une augmentation de 7,1% au quatrième trimestre 2020. Parallèlement, le marché de la consommation en Europe occidentale devrait atteindre 28%, enregistrant son troisième trimestre consécutif de forte croissance.

« La deuxième vague de la pandémie, ainsi que les entreprises qui évoluent toujours vers un environnement de travail à distance indéfini, continueront d’éroder la demande d’appareils fixes », a déclaré Liam Hall, analyste principal de recherche chez IDC Western Europe Personal Computing, en une déclaration. « Le lancement d’ordinateurs portables pour le segment de l’éducation, alors que les écoles et les universités luttent contre l’apprentissage à distance, est également susceptible de stimuler les ventes. »

La plupart des ventes de PC seront des ordinateurs portablesMais les ordinateurs de bureau bénéficieront également d’un coup de pouce, selon IDC, grâce à de nouveaux jeux vidéo plus exigeants. Quelque chose qui contraste avec le trimestre précédent, lorsque la vente de dessus de table a chuté.

« Les ordinateurs portables continueront d’être le facteur de forme préféré et continueront de connaître une croissance exceptionnelle tirée par la nécessité d’équiper chaque membre de la maison d’un appareil d’apprentissage à distance, ainsi que de divertissement, pendant les périodes de verrouillage », ajoute le rapport.

Cependant, IDC avertit que ces bonnes prévisions ne dureront pas éternellement parce que les gens ne seront pas enfermés chez eux pour toujours. En fait, et avec l’anticipation d’avoir plusieurs vaccins contre Covid-19, les ventes de PC devraient être nettement inférieures d’ici 2024.