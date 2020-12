De Apple M1 à l’enregistrement de Bitcoin: 9 moments technologiques de 2020 (Clear X # 121)

Une année que beaucoup aimeraient oublier se termine, mais il lui sera difficile de ne pas rester gravée dans notre histoire. C’était surtout l’année de la pandémie de COVID-19, mais Cela n’a pas empêché le monde de la technologie de progresser, et garçon il a.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons assisté à une véritable avalanche d’innovations technologiques, même si certaines ont manifestement été plus pertinentes que d’autres. Dans cet épisode de Clear the X qui dit adieu à l’année nous voulions réunir certains des éditeurs de 45secondes.fr afin qu’ils puissent nous parler de ceux qui, à leur avis, ont été les plus remarquables.

Dans cet épisode, ils ont participé Andrés Mohorte, John Tones, Javier Jiménez, Javier Lacort, Anna Martí, Alejandro Nieto, Rubén Márquez, Enrique Pérez et un serveur, Javier Pastor. Aux commandes, comme toujours, Santi Araújo, rédacteur en chef chez Genbeta et producteur de ce podcast et d’autres podcasts internes tels que Loop Infinito.

Un 2020 qui au moins dans le domaine de la technologie a été splendide

La pandémie il a changé notre façon de vivre, de travailler et de nous relier, et cela a eu un impact profond sur toutes sortes d’industries, y compris la technologie.

En fait, c’est précisément l’un des événements technologiques marquants de l’année: l’apparition des applications de traçage des contacts, un projet qui a été lancé après la première grande technologie touchée par COVID-10: le MWC, qui devait être annuler et a été le premier grand événement à tomber et définir une tendance qui s’est maintenue tout au long de l’année.

L’avènement des vaccins à ARNm et des implications biotechnologiques qui vont au-delà de la pandémie C’est un autre des grands moments que nous avons vécus dans le domaine de la science et de la technologie. Cette pandémie nous a également amenés à assister à la plus grande expérience de télétravail de l’histoire, et cette modalité pourrait être définitivement établie sur le marché.

Nous avons été plus que jamais chez nous, et cela signifie que nous avons consommé plus de contenu que jamais. De toutes les plateformes gagnantes de ce 2020 nous voulions parler surtout de TikTok, qui a « éclos » – si ce n’était déjà fait – cette année et a atteint la télé … et 45secondes.fr, qui a également fait ses débuts sur la plateforme.

Il y a eu aussi beaucoup et bien dans le monde des jeux vidéo, et la nôtre a voulu souligner d’une part le lancement de la PS5 et de la Xbox Series S / X, mais aussi d’un composant essentiel de ces consoles: leurs commandes, et surtout le DualSense de la machine Sony.

Nous avons également vécu un année particulièrement remarquable pour les crypto-monnaies: le bitcoin a dépassé le record qu’il avait atteint en 2017 et fait à nouveau l’objet de nombreuses conversations – désormais plus détendues – sur son impact théorique sur les finances.

Et dans le monde du matériel, il y a également eu un protagoniste particulièrement proéminent selon nos éditeurs: l’Apple M1, la puce avec laquelle Apple a commencé la transition vers ses processeurs ARM, et qui pourrait entraîner un changement radical pour l’ensemble de l’industrie.

