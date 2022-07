De 200 à 450 mégapixels : le prochain appareil photo de Samsung pourrait être spectaculaire

Un nouveau capteur Samsung ISOCELL verrait le jour en Corée du Sud, avec 450 mégapixels et une nouvelle technologie baptisée « Hexa2pixel » qui promet de combiner jusqu’à 32 pixels en 1.

Après avoir présenté l’ISOCELL HP1 comme premier Capteur 200 mégapixels du marché mobile, que d’ailleurs nous n’avons encore implémenté dans aucun smartphone à caractère commercial malgré les chants de sirènes du Motorola Frontier, il semble que Samsung revient dans la mêlée avec le futur de la photographie sur les téléphones portables.

Du moins, cela semble d’après ce qui a été vu dans SamMobile, où des collègues nous ont parlé des projets du géant de Suwon concernant un nouveau capteur Samsung ISOCELL avec une résolution monstrueusede rien de moins que 450 mégapixels et avec des technologies associées innovantes.

En fait c’est ça Samsung aurait déjà enregistré les nouvelles marques tant en Corée du Sud qu’en Europe, comme vous le verrez sur les images, avec une dénomination ‘Hexa2pixel’ rappelle la technologie binning de son ISOCELL HP1 encore inédit, appelé ‘tetra2pixel’ et qui permet de combiner jusqu’à 16 pixels en 1 avec des matrices 4×4 :

Cela pourrait être la grande surprise du Samsung Galaxy S23

Dans ce cas, le capteur serait énorme et sa résolution monterait à 450 mégapixels, donc compte tenu de ce qui a été vu à ce jour, cette nouvelle technologie ‘Hexa2pixel’ devrait nous permettre de combinaisons de regroupement de pixels jusqu’à 32 pixelsregroupant des matrices 6×6 pour obtenir de meilleurs résultats avec une plus grande polyvalence.

Il n’est pas surprenant que de telles données permettrait au capteur de faire Zoom sans pertes grâce à sa haute résolution et sans avoir besoin de caméras téléobjectif supplémentaire, et peut également s’adapter dans de bonnes conditions d’éclairage à des résolutions plus importantes, qui diminueraient à mesure que l’éclairage diminue pour obtenir des images plus petites mais avec plus d’informations et de bien meilleurs détails.

Il semble que Samsung ne chercherait pas tant à se vanter de mégapixels, mais plutôt à utiliser cette résolution de 450 MP pour fournir au capteur principal de nos futurs téléphones portables une plus grande polyvalence et qualité dans presque toutes les conditions d’éclairage.

Evidemment les 450 mégapixels ils semblent trop exagérés sans voir l’ISOCELL HP1 tourner encore de 200 mégapixels, mais si cette technologie a commencé à faire des rumeurs en Corée du Sud c’est parce que il y aura sûrement quelque chose dans les fours Samsung pour nous surprendre dans les années à venir.

Ici au moins, l’idée n’est pas de se vanter de mégapixels, mais plutôt rendre un capteur principal encore plus polyvalent et adaptable aux différentes conditions. Le temps nous le dira…

