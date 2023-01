DCU Batman Project The Brave and the Bold suivra Bruce Wayne et son fils

Damian Wayne sera le nouveau Robin dans le film DCU The Brave and the Bold.

Le DCU apportera un autre tout nouveau Homme chauve-souris sur grand écran dans Les braves et les audacieux, un projet DCU centré sur Batman et Robin. Révélé par James Gunn, Les braves et les audacieux existera complètement séparément du réalisateur Matt Reeves Le Batman mettant en vedette Robert Pattinson, et se concentrera sur Bruce Wayne et son fils Damian, ainsi que sur la présentation de la « famille Bat ».





Gunn a ensuite décrit Damian Wayne, qui sera devenu le dernier Robin du film, comme « notre Robin préféré », ainsi que « un petit fils de pute », un « assassin » et un « meurtrier ». Ce qui ressemble certainement beaucoup aux fans de Damian Wayne DC dans les pages des bandes dessinées.

Pour ceux qui ne le savent pas, Damian Wayne est le fils biologique de Bruce Wayne et de Talia al Ghul, la fille du supervillain Ra’s al Ghul. Bruce n’est pas informé de sa progéniture jusqu’à ce que Damian soit en vie depuis 10 ans de sa vie, ce qui signifie qu’il a été influencé uniquement par sa mère, son grand-père et leurs manières de la Ligue des Assassins. « C’est une sorte d’histoire père-fils très étrange à propos d’eux deux », a déclaré Gunn à propos du projet.

Il a également été révélé que Les braves et les audacieux sera en effet basé sur la course de l’écrivain Grant Morrison, Gunn révélant que Morrison sera « exceptionnellement influent » sur la DCU dans son ensemble.

Robin n’a pas été vu sur grand écran depuis le critique mutilé Batman et Robin en 1997, mais il semble que Gunn et Safran aient un plan très différent pour donner vie à l’acolyte.





James Gunn sait que tout le monde ne sera pas satisfait de ses plans DCU

Bandes dessinées DC

L’univers cinématographique DC a été un foyer de drames dans les coulisses dès le début, et trouver les bonnes personnes pour prendre en charge la franchise n’aurait pas été une tâche facile. Selon des initiés, « toute la ville » a refusé le travail avant gardiens de la Galaxie le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran ont décidé de saisir l’opportunité.

Bien sûr, Gunn sait exactement dans quoi il se dirige, le réalisateur ayant récemment déclaré qu’il savait que tout le monde ne serait pas satisfait des décisions que lui et Safran prendraient. «Nous savons que nous n’allons pas rendre chaque personne heureuse à chaque étape du processus, mais nous pouvons promettre que tout ce que nous faisons est fait au service de l’HISTOIRE et au service des PERSONNAGES DC que nous savons que vous chérissez et nous avons chéri toute notre vie », a déclaré Gunn à propos de la prise en charge de la DCU.

Dans le même temps, Gunn est confiant dans ce que lui et Safran ont prévu, promettant de donner à la DCU et au personnage emblématique qu’elle contient le temps et l’attention qu’ils méritent. « En ce qui concerne plus de réponses sur l’avenir de la DCU, je vais malheureusement devoir vous demander d’attendre. Nous accordons à ces personnages et aux histoires le temps et l’attention qu’ils méritent et nous avons nous-mêmes encore beaucoup de questions à poser et à répondre », a-t-il ajouté.

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles DCU…