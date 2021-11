DC’s Stargirl: La deuxième saison complète de Blu-ray revient à la maison cet hiver

DC Fille des étoiles suit Courtney Whitmore (Brec Bassinger) et son beau-père Pat Dugan (Luke Wilson) alors qu’elle dirige un groupe improbable de jeunes héros pour assumer l’héritage de la toute première équipe de super-héros de DC, la Justice Society of America. Dans la deuxième saison palpitante, Courtney et ses amis affrontent l’un des adversaires les plus effrayants de la mythologie de DC – la sombre entité de corruption connue sous le nom d’Eclipso (Nick Tarabay).

Avec l’image et le son inégalés de Blu-ray, DC’s Stargirl : La deuxième saison complète La version Blu-ray inclura la vidéo Full HD 1080p avec DTS-HD Master Audio pour l’anglais 5.1. L’ensemble comprendra les 13 épisodes de la deuxième saison en haute définition, ainsi qu’un code numérique de la saison (disponible aux États-Unis uniquement).

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

DC Fille des étoiles étoiles Brec Bassinger (Bella et les bouledogues, Toute la nuit, 47 mètres vers le bas : sans cage), Yvette Monréal (Rambo : dernier sang, Semblant, Lowriders}), Anjelika Washington (Éhonté, Grande fille, Jeune Sheldon), Cameron Gellman (bruyères, Femmes du 20e siècle), Trae Romano (Petits fantômes, Robbie, 555), Hunter Sansone (Sécurité), Meg DeLacy (Les Foster) et Nick Tarabay (Spartacus), avec Amy Smart (Juste amis, Manivelle, L’effet papillon) et Luke Wilson (Old School, Bottle Rocket, The Royal Tenenbaums, Roadies). Gâteau Jonathan (Chuck, Krews, degrés d’erreur) a un rôle récurrent en tant que Richard Swift alias The Shade.

Basé sur les personnages de DC et créé pour la télévision par Geoff Johns, Stargirl de DC est produit par Berlanti Productions et Mad Ghost Productions en association avec Warner Bros. Television avec Geoff Johns (Titans, Wonder Woman), Greg Berlanti (Batwoman, Le Flash, Supergirl) et Sarah Schechter (Riverdale, All American, DC’s Legends of Tomorrow) en tant que producteurs exécutifs.

FONCTIONNALITÉS BLU-RAY ET DVD

Gag Reel (Exclusif aux Blu-ray et DVD)

Jamais seul : héros et alliés

13 ÉPISODES D’UNE HEURE

École d’été : chapitre un

École d’été : chapitre deux

École d’été : chapitre trois

École d’été : chapitre quatre

École d’été : chapitre cinq

École d’été : chapitre six

École d’été : chapitre sept

École d’été : chapitre huit

École d’été : chapitre neuf

École d’été : chapitre dix

École d’été : chapitre onze

École d’été : chapitre douze

École d’été : chapitre treize

DC’s Stargirl : La deuxième saison complète est actuellement disponible pour posséder sur Digital. L’achat numérique permet aux consommateurs de diffuser et de télécharger instantanément pour regarder n’importe où et n’importe quand sur leurs appareils préférés. Les films et émissions de télévision numériques sont disponibles auprès de divers détaillants numériques, notamment Prime Video, Apple TV, Google Play, Vudu et autres.

Préparez-vous à briller avec une chevauchée exaltante avec les 13 épisodes de la deuxième saison plus une featurette et un gag reel. DC’s Stargirl : La deuxième saison complète est au prix de vente de 24,98 € SRP (29,98 € au Canada) pour le DVD et de 29,98 € SRP (39,99 € au Canada) pour le Blu-ray, qui comprend une copie numérique (États-Unis uniquement). DC’s Stargirl : La deuxième saison complète est également disponible pour posséder sur Digital via l’achat auprès de détaillants numériques.

Il est temps de s’habiller et de se préparer à affronter les ténèbres avec la sortie de DCStargirl : La deuxième saison complète sur Blu-ray et DVD le 8 février 2022 de Warner Bros. Home Entertainment. Fille des étoiles peut actuellement être diffusé sur HBO Max.

Sujets : Stargirl, Arrowverse