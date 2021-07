DCEU Writer explique pourquoi DCEU a échoué contre Marvel Studios

Le récit de super-héros dans le film est celui qui, à ce jour, continue de générer de solides résultats au box-office international face à une apparente « saturation du marché ». Pour preuve, Marvel Studios, qui, au cours des 13 dernières années, aurait levé environ 23 milliards de dollars, un montant que même la saga Star Wars n’a pas réussi à égaler avec ses nouvelles livraisons.

Les sorties constantes de Marvel (qui se font également en streaming depuis début 2021) et la planification rigoureuse derrière chacune de ses sorties lui ont permis de dépasser ce que beaucoup considèrent comme son « concurrent direct » : le duo composé de Warner Bros et DC Comics, dont le développement de leur univers étendu a été interrompu par des interférences constantes en studio.

David S. Goyer, scénariste des films DC Universe « Man of Steel » et « Batman v Superman » a exprimé son opinion sur le succès financier intimidant de la franchise Marvel, notant que cela est dû à une infrastructure appropriée.

Dans une récente conversation avec The Hollywood Reporter : David S Goyer a décrit le carrousel imparable de cadres entrant et sortant des bureaux de Warner Bros, qui ne permet pas à une synergie commerciale similaire à celle de Marvel Studios d’émerger, où chaque projet sous lequel il est constamment supervisé l’œil vigilant de Kevin Feige.

« Je pense que l’un des problèmes est que Marvel a eu un leadership constant pendant au moins 15 ans ou plus, contrairement à DC », a déclaré Goyer. «Il y a eu des changements en termes de responsable à DC. C’est fondamentalement très difficile. Il est difficile de se frayer un chemin quand le leadership change ».

Goyer aborde également le dévouement que Marvel semble consacrer à ses personnages qui, à de très rares occasions, ressemblent et agissent souvent comme leurs homologues de la bande dessinée. ce qui aide leurs fans à les accepter rapidement lorsqu’ils les voient à l’écran. « Ant-Man se sent comme Ant-Man. Hulk se sent comme Hulk. ils n’essaient pas de changer les choses », a-t-il déclaré.

David S. Goyer résume le succès de Marvel Studios comme suit : Respectez l’intention originale, ayez un univers cohérent, un leadership cohérent et restez fidèle au matériel source. Malgré l’insistance des fans à préserver l’univers DC prévu de Zack Snyder, Warner Bros a déclaré qu’il ne tolérerait pas ce genre de « comportement toxique » parmi les fans.