DC Studios : James Gunn et Peter Safran préparent les films des 10 prochaines années

Les nouveaux PDG de Studios DC, James Gunn Oui Pierre Safran, ont déclaré avoir un plan décennal pour l’univers DC dans les films. Lors d’un événement virtuel Découverte de Warner Bros. avec le PDG David ZaslavGunn et Safran ont exprimé leur engagement à présenter une histoire DC unique et cohérente similaire à Infinity Saga de Marvel Studios.

Son plan est de faire évoluer la marque dans une nouvelle direction avec différents contenus DC Comics sur différents supports. « C’est une opportunité unique de raconter une grande histoire globale », a déclaré Safran. « Une belle grande histoire à travers le cinéma, les jeux télévisés, les productions d’action en direct et l’animation. »

Gunn a partagé que lui et Safran avaient commencé à développer ce plan après avoir été nommés PDG de DC Studios. « L’opportunité de faire de DC le meilleur possible et comme il se doit, c’est pourquoi je fais ce travail parce que je connais Peter et que je peux le faire. »

« Nous avons passé les derniers jours avec un groupe de certains des meilleurs penseurs du secteur, les meilleurs écrivains du secteur commençant à élaborer ce plan de huit à dix ans pour ce à quoi cela ressemblera au cinéma, à la télévision , en animation, sur tous les domaines pour ces personnages », a poursuivi le cinéaste.

C’est le 25 octobre qu’il a été annoncé que Gunn et Safran seraient les PDG de DC Studios, en remplacement de la division DC Films qui s’est effondrée après le départ du président Walter Hamada. Cette nouvelle est intervenue après que Warner Bros. Discovery cherchait une piste similaire à Kevin Feige de Marvel Studios.

Ces dernières années, Gunn s’est fait un nom en tant que réalisateur de films de super-héros, ayant eu un grand succès avec « Les Gardiens de la Galaxie » de Marvel, avant de passer aux propriétés intellectuelles de DC avec « The Suicide ». Squad » et » Peacemaker », qui ont été considérées comme les meilleures productions DC de tous les temps.

DC Studios continuera de superviser des projets indépendants en dehors de l’univers étendu de DC, y compris les suites de « The Batman » de Matt Reeves et la suite à venir Todd Phillips »Joker : Folie à Deux ».

Récemment, la star de « Man of Steel » Henry Cavill a spécifiquement parlé de vouloir jouer avec Gunn dans un futur film de Superman dans l’univers DC, suite à son apparition surprise dans la scène de mi-crédits de « Black Adam ».