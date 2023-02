DC Studios embauchera les mêmes acteurs pour les films, les séries et les jeux vidéo

Le nouvel univers DC de James Gunn et Pierre Safran embauchera les mêmes acteurs pour jouer leurs rôles respectifs dans différents médias, notamment le cinéma, la télévision, l’animation et les jeux vidéo.

« Ce que nous faisons avec la DCU, c’est que la série animée soit directement liée aux productions en direct », a déclaré Gunn dans une interview. « La télévision, les films et les jeux sont tous entrelacés dans le même univers. Nous allons choisir des acteurs qui peuvent jouer les personnages de cela ainsi que d’autres choses, dont certains que nous avons déjà choisis. »

Gunn a déclaré que la décision d’avoir les mêmes acteurs dans les différents médias est de s’assurer que tous les projets DC sont évalués de la même manière. « Nous ne voulons pas que la série ressemble en aucune façon à des beaux-enfants ou moins », a-t-il expliqué. « C’est juste une autre façon de raconter une histoire. »

Gunn a démontré cette pratique dans le passé avec ses films et séries, amenant les mêmes acteurs de » The Suicide Squad » à la série dérivée » Peacemaker ». L’actrice Viola Davis en est un autre exemple, puisqu’elle reviendra avec son rôle d’Amanda Waller pour la nouvelle série live action mettant en vedette le personnage. Davis est apparu pour la première fois en tant que Waller dans « Suicide Squad » de David Ayer avant de réapparaître dans « Peacemaker » et « Black Adam » de Gunn.

La pratique consistant à utiliser les mêmes acteurs pour leurs personnages était déjà pratiquée par Studios Marvel auparavant, en utilisant les mêmes acteurs des films pour exprimer leurs rôles respectifs dans la série animée » What If …? », avec Chadwick Boseman, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch et bien d’autres participant au projet.

Gunn et Safran n’ont pas précisé si des acteurs déjà dans des projets existants, tels que « Harley Quinn », joueront également leurs homologues dans des productions en direct. Gunn a confirmé que la plupart des propriétés existantes qui continueront, telles que » Teen Titans Go! », Matt Reeves » The Batman » et » Joker » de Todd Phillips, le feront en dehors du DC principal Univers sous le label « DC Elseworlds ».

L’univers DC de James Gunn et Peter Safran débutera avec le film « Superman : Legacy », dont la sortie est prévue le 11 juillet 2025.