DC Star Ben Affleck refuse d’être vu à côté de Chris Hemsworth de Marvel

étoile CC Ben Affleck a commenté l’amitié de Matt Damon avec l’acteur Marvel Chris Hemsworth. L’acteur-réalisateur, qui vient de sortir le film Air, a exprimé sa volonté de rencontrer son supposé rival Hemsworth mais avec certaines conditions. Bien qu’il applaudisse Damon pour avoir passé du temps avec Hemsworth en toute confiance, il ne le ferait pas de cette manière.





Les camarades de classe Ben Affleck et Matt Damon étaient considérés comme les meilleurs amis d’Hollywood, car ils étaient inséparables. Il a déjà été rapporté que le couple partageait même un compte bancaire ensemble alors qu’ils commençaient encore dans l’industrie. Ledit compte bancaire a été ouvert pour s’entraider à survivre pendant qu’ils tentent leur chance à Hollywood. Heureusement, les choses se sont bien passées pour eux deux, et ils n’avaient plus besoin du compte après la sortie de Good Will Hunting.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Alors que le couple entretient toujours une amitié, ils ont également trouvé plus d’amis à Hollywood et Matt Damon est devenu ami avec Chris Hemsworth. Comme Damon a été vu lors de certaines sorties avec Hemsworth, Affleck a dit en plaisantant qu’il ne voudrait jamais être vu à côté de l’acteur de Thor. Il a déclaré au Daily Telegraph, comme le rapporte Fandom Wire,

« Je pense que cela montre l’énorme caractère de Matt d’être ami avec un gars beaucoup plus jeune et plus beau que lui. Bon dans la pratique – mais je ne veux pas m’asseoir à côté de Chris Hemsworth sur les photos, alors j’applaudis Matt.





Comment l’amitié de Matt Damon et Chris Hemsworth a affecté Ben Affleck

L’acteur d’Argo, qui voulait visiter l’Australie, révèle que Damon lui parle souvent de son séjour en Australie. Il a dit,

« Matt est de très bons amis avec Chris et sa famille – il adore l’Australie – et je veux vraiment venir le voir parce que les gens que j’ai rencontrés d’Australie m’ont beaucoup plu et avec qui je m’entendais vraiment bien. Il y a un esprit et une énergie merveilleux chez les gens, et Matt en est certainement ravi.

Alors qu’il est vraiment heureux que son meilleur ami passe le meilleur moment de sa vie, Damon exprime le désir de rester en Australie pour de bon. Cela ne conviendrait pas à Affleck car il veut voir son ami souvent. Il a partagé,