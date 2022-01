DC : Quels acteurs pourraient former la nouvelle Justice League

Bandes dessinées à courant continu

Le SnyderVerse semble avoir pris fin et la Justice League pourrait être renouvelée dans l’univers étendu de DC. Qui l’inventerait ?

© @NoelpatrolSasha Calle dans le rôle de Supergirl

Des rumeurs et encore des rumeurs sur lui DC Univers étendu. Tout indique que le prochain film Le flash, avec Ezra Miller et réalisé par Andy Muschietti, servira à relancer l’histoire des héros de la marque. Ben Affleck a déjà confirmé que ce sera la dernière fois qu’il jouera Batman et nous savons d’après des rapports récents que Michael Keaton reviendra en tant que Bat Man dans le film Batgirl.

Alors qu’arrivera-t-il au Justice League? Les rapports actuels suggèrent que Ben Affleck et Henry Cavill ne reviendront pas en tant que Batman et Superman dans l’équipe de héros. Ni Ray Fisher en Cyborg, après sa polémique avec Joss Whedon pour mauvais traitements sur le tournage de Ligue de justice et les différences avec les dirigeants de Warner Bros.. Cependant, il est prévu que la ligue poursuive son histoire dans les films.

La Ligue des Justiciers sera renouvelée

En principe, deux actrices prendraient la place de Ben Affleck et Henry Cavill : Sasha Calle en Supergirl et Leslie Grace en Batgirl feraient partie de la plus célèbre équipe de héros de CC. Ce ne serait pas le seul changement : le Batman de Michael Keaton servirait également de mentor aux nouvelles générations de super-héros. Le caractère expérimenté sera très important dans le DCEU.

Nous pouvons nous attendre aux débuts de Zachary Levi en tant que Shazam dans le Justice League. N’oubliez pas que dans les romans graphiques, ce personnage est une partie importante de l’équipe. Et enfin les retours. Les personnages qui ont des films solo exceptionnels dans le DCEU et ce sont déjà de vieilles connaissances de la marque : Gal Gadot en Wonder Woman, Jason Momoa en Aquaman et Ezra Miller en The Flash.

Comment le Justice League? Supergirl (Sasha Calle), Batgirl (Leslie Grace), Batman (Michael Keaton), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa) et Flash (Ezra Miller). Tous ces plans auront lieu si Warner Bros. décide enfin de mettre fin à ce qu’on appelle le SnyderVerse, où sont-ils canon Man of Steel, Batman v Superman et la Ligue de justice de Zack Snyder. Encore de nombreux fans de CC ils espèrent que ce n’est pas le cas…

