DC prépare son avenir dans le monde du streaming

Compte tenu de l’essor qu’a connu le cinéma de super-héros ces dernières années et de ce que les plateformes de streaming signifiaient pour les grandes entreprises pendant la pandémie de coronavirus, Films DC préparez votre avenir sur les plateformes de diffusion.

Dans un nouvel article publié par Le New York Times, le président de Films DC, Walter Hamada, a confirmé le projet du studio de diviser ses projets entre le cinéma et ceux qui iront directement à HBO Max.

D’accord avec Hamada, les films les plus chers de DC sera conçu pour avoir une sortie en salle traditionnelle à ce jour, avec l’idée de sortir quatre de ces bandes par an à partir de 2022.

D’autre part, des films plus petits et plus risqués seront également développés sur la bande dessinée qui iront directement à HBO Max, bien que non confirmée, on pense que certains de ces projets pourraient inclure, ‘Fille chauve-souris’ et «Choc statique», deux de ces bandes risquées seraient produites par an pour la plateforme de diffusion.







Il a également été révélé que HBO Max sera la plateforme qui hébergera une série retombées émergeant des bandes. Dans ses propres mots Hamada, «Avec chaque film, nous pensons: ‘Quels sont les retombées potentiel? ‘ ».







Warner Bros. et HBO Max travaillent déjà sur une série retombées de ‘Le Batman’ et « La brigade suicide », le second développé par James Gunn et aura John Cena dans le rôle principal.

En revanche, il a été précisé que la coupe du réalisateur Zack Snyder de ‘Justice League’ ne fait pas partie de la « marque » de Films DC.