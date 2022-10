DC : Patty Jenkins a parlé de Wonder Woman 3

Bandes dessinées DC

Patty Jenkins s’est exprimée sur Wonder Woman 3 et a avancé un détail qui pourrait être significatif concernant l’Amazon Princess dans le futur du DCEU.

©IMDBWonder Woman

La course de Patty Jenkins fait un bond en qualité avec le premier film de Wonder Woman qui a reçu d’excellentes critiques en plus d’être l’une des entrées les plus appréciées du Univers étendu DC. Malheureusement, la suite de ce film, Wonder Woman 1984 Cela n’a pas atteint les mêmes niveaux d’acceptation, mais ce n’est pas pour cela que cela va décourager la cinéaste de son travail sur la marque.

Sa réputation est bien méritée et à tel point qu’elle a été convoquée par Disney travailler sur un projet guerres des étoiles: le film Escadron de voleurs. Cette cassette allait suivre les alternatives dans la vie d’un groupe de pilotes de l’Alliance Rebelle face à l’Empire Intergalactique. L’histoire a touché une corde sensible chez Jenkins dont le père était pilote de chasse et elle est née et a grandi sur une base militaire.

Y a-t-il moins à Wonder Woman 3 ?

Malheureusement lucasfilm mettre Escadron de voleurs en attente donc le reste du travail de Patty Jenkins ils ont recommencé à avoir la priorité dans son ordre du jour. Cela comprend, bien sûr, le troisième versement de Wonder Woman que beaucoup s’attendent à revenir sur le chemin tracé par le premier film de la princesse amazone qui a réussi à captiver les critiques dans Tomates pourries avec 93% d’acceptation et 83% du public. Rien de mal!

Patty Jenkins a parlé de la franchise dans le Festival du film de Matera où elle a avoué ses nerfs quand elle a dû faire les deux premiers films et qu’elle pense toujours aux arcs avec trois films à terminer mais dans ce cas elle a fait remarquer : « Même maintenant, je viens d’écrire la scène finale de Wonder Woman 3 la semaine dernière et j’ai pensé que je serais peut-être intéressé de voir ce qui se passera ensuite. ». Y a-t-il un quatrième versement de Wonder Woman avec Patty Jenkins en tant que réalisateur ?

La vérité est que la cinéaste a annoncé qu’elle avait fini d’écrire le scénario de Merveille femme 3 et cela signifie que le projet se rapproche du démarrage de la production. Jusqu’à présent, le seul film de CC qui sortira en 2023 est Joker 2 avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Patty Jenkins ne manque aucune occasion de souligner à quel point il aime Diana Prince et à quel point il aime travailler avec Gal Gadot dans cet univers donc nous verrons comment les temps de Merveille femme 3.

