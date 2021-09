DC ou Marvel : quel est le studio qui paie le mieux les acteurs

À l’ère des films de super-héros, Marvel a un certain avantage sur DC, avec un univers cinématographique plus établi. Lequel des deux studios est celui avec les meilleurs contrats.

Depuis le départ de Lame et l’apparition des films de X Men, le genre des super-héros a commencé à connaître le début de son âge d’or. Mais il a fallu attendre l’apparition de Hombre de Hierro, en 2008, qui est né l’univers cinématographique Marvel (MCU) et a été consolidée par intégration globale. C’était tellement bien ce qu’ils ont fait depuis Photos de Warner Bros. et CC décidé d’essayer de copier ce modèle qui a commencé à être vu dans Aquaman.

Dans ce contexte, il est intéressant de voir si la consolidation du genre super-héros a grandi avec les salaires de ses protagonistes. Il devient de plus en plus courant pour les stars de Hollywood accepter de faire partie de ces films. Mais quel est le studio qui paie le mieux lorsqu’il s’agit de conclure des contrats avec ses artistes ? Est-ce que tumerveille ou CC?

Parmi les trois premiers acteurs avec le meilleur contrat reçu pour un film, il y a deux de CC. En ce sens, il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’interprètes faisant partie de ce qu’on appelle aujourd’hui DC Univers étendu (DCEU). Si l’analyse n’était guidée que par des univers cinématographiques, le MCU ce serait par une grande différence celui qui traite le mieux ses acteurs, tant pour les films solo que pour les gains généraux.

Selon les chiffres publiés ces dernières années, le meilleur contrat reçu par un acteur qui a joué un super-héros a été reçu Jack Nicholson. L’acteur a joué le Joker au Homme chauve-souris et pour cette cassette, ils lui ont payé 6 millions de dollars, mais il a également accepté de garder une partie du produit de chaque film de Homme chauve-souris bien qu’il n’ait fait partie d’aucune autre et on estime que sa fortune s’élevait à 100 millions de dollars rien que pour cette marque. En deuxième position, l’acteur le mieux payé apparaît merveille, Robert Downey Jr, qui a reçu 75 millions de dollars pour ce qui a été fait en Avengers : Fin de partie. Le podium le complète Balle chrétienne, grâce aux 30 millions qu’elle a atteints (avec redevances comprises), pour Le Chevalier Noir.

Les cas étonnants de Chris Hemsworth et Gal Gadot

Quel que soit le studio qui paie le mieux ses acteurs, il est clair que les deux CC Quoi merveille ils savent reconnaître le succès de leurs artistes. Les deux sociétés ont des exemples frappants d’augmentations de salaire substantielles pour les acteurs qui ont repris un personnage dans plus d’un film.

Deux des cas les plus distinctifs sont ceux de Gal gadot et Chris Hemsworth. Du côté de l’actrice Wonder Woman, alors que pour son premier film il a reçu 300 mille dollars, son salaire pour Wonder Woman 1984 c’était 10 millions de dollars. Chris Hemsworth, quant à lui, est passé de 150 000 dollars au premier Thor, à payer 15 millions de dollars pour jouer Avengers : Fin de partie.