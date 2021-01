DC Movie Marathon se déroule sur TNT avant la première de Captain Marvel TV

Capitaine Marvel devrait sortir ce week-end sur TNT, qui marque ses débuts télévisés. C’est probablement une bonne nouvelle pour les fans occasionnels de Marvel qui l’ont peut-être manquée, ou pour ceux qui voudront peut-être le mettre sur leur DVR. Mais dans ce que l’on pourrait appeler un flex étrange, le réseau câblé a décidé de diffuser un marathon de films DC avant le blockbuster 2019 de Marvel Cinematic Universe. C’est certainement un choix étrange, étant donné qu’il existe de nombreux films Marvel qui pourraient être utilisés comme introduction à la grande première.

La programmation de TNT pour le week-end avant la Capitaine Marvel première le dimanche 10 janvier est chargée de films DC. La sélection comprend Ligue de justice, Suicide Squad, Batman commence, Wonder Woman, Batman v Superman: l’aube de la justice et Homme d’acier. Aucun autre film Marvel en vue. Et ce n’est pas comme si le réseau ne présentait pas les titres MCU. Le réseau a récemment montré Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie dos à dos. Cela fait se demander pourquoi celui qui est en charge de la programmation à TNT a décidé de présenter les super-héros de DC tout le week-end avant la grande entrée de Brie Larson en tant que Carol Danvers à la télévision par câble. Le calendrier complet est le suivant.

Vendredi 8 janvier: Ligue de justice (20 h HE), Suicide Squad (22 h 30 HE)

Samedi 9 janvier: Suicide Squad (15 h HE), Ligue de justice (17 h 30 HE), Wonder Woman (20 h HE), Batman commence (23 h HE)

Dimanche 10 janvier: Batman commence (11 h HE), Homme d’acier (14 h HE), Wonder Woman (17 h HE), Capitaine Marvel (20 h HE)

Cela ne veut pas dire qu’il devrait y avoir une querelle entre DC et Marvel. Une ligne tracée dans le sable. De nombreux fans de super-héros adorent les personnages et les histoires des deux univers. Même des créateurs tels que James Gunn, connu pour la réalisation gardiens de la Galaxie pour Marvel, fait La brigade suicide maintenant avant de revenir à Les gardiens de la galaxie Vol. 3. Il semble juste étrange, du point de vue de la programmation, de mener à la première en réseau d’un énorme film Marvel avec un lot de films DC.

Capitaine Marvel s’est avéré être un véritable succès pour Disney et Marvel Studios. Avec Brie Larson, lauréate d’un Oscar dans le rôle principal, le film a été réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. Il se déroule dans les années 90, avec Samuel L. Jackson de retour en tant que jeune Nick Fury. C’était une formule gagnante, générant 1,1 milliard de dollars au box-office mondial. Larson a également joué le rôle dans Avengers: Fin de partie, qui est devenu le film le plus rentable de l’histoire.

Marvel se prépare actuellement pour Captain Marvel 2, qui sera réalisé par Nia DaCosta. En plus de Brie Larson, Mme Marvel La star Iman Vellani apparaîtra dans le rôle de Kamala Khan. Capitaine Marvel premières sur TNT ce dimanche. Vous pouvez consulter l’horaire complet du réseau sur TNTdrama.com.

Sujets: Captain Marvel