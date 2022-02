DC montre des aperçus de Black Adam, The Flash et The Batman

Warner Bros. vient de publier une nouvelle bande-annonce montrant de petites parties des nouvelles productions qui arriveront sur grand écran, montrant de nouvelles images de chacun des projets de CC, comme « Adam noir », »Le flash », »Aquaman et le royaume perdu » Oui »Le Batman ».

Le clip, qui ne dure qu’une minute, parvient à montrer les apparitions de certains des héros les plus attendus qui seront introduits dans l’univers DC, notamment Hawkman et Dr. Fate, ainsi que Barry Allen dans sa nouvelle aventure en »Le flash »et enfin on voit Dwayne Johnson jouant l’anti-héros Black Adam.

Étant l’un des points forts du court métrage, c’est la première fois que quelque chose sur » Black Adam » est montré, car contrairement aux autres projets de DC, le film mettant en vedette Johnson était resté secret et incertain pendant des années, avec des détails obtenus par les fans uniquement à partir de photos divulguées de l’ensemble d’enregistrement.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Marvel Studios dévoile le synopsis officiel de »Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».







Il y avait aussi des aperçus d’une nouvelle interaction entre Batman et Catwoman, mais »Le Batman » C’est le film qui a donné le plus de contenu aux fans. Quelques semaines après sa première, l’interprétation de Robert Pattinson en tant que The Dark Knight, recevant des éloges pour l’acteur pour sa performance unique du personnage.

Ezra Miller, reprendra son rôle de Barry Allen / Flash, bien que seuls de courts clips et des photos promotionnelles de la bande aient été vus, sans savoir encore à quoi ressemblera son intrigue. On dit aussi que »Le flash » marquera le retour de Michel Keaton comme Batman, trois décennies après son apparition dans » Le retour de Batman » à partir de 1992.

Vous pourriez également être intéressé par : La première bande-annonce de Jurassic World : Dominion ramène le casting de Jurassic Park.

Pour »Aquaman et le royaume perdu »il n’y a pas encore eu de bande-annonce complète, et le public n’a eu qu’un aperçu des coulisses pendant la DC Fan Dome 2021. En plus de cela, Warner Bros., le réalisateur James Wan et le casting de la suite d’Aquaman ont publié plusieurs affiches de personnages, interviews et photos de plateau, donnant un aperçu du vaste monde que le film va créer.