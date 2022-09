DC : Michael Keaton a défendu Batgirl et parlé de son rôle de Batman

in

Michael Keaton vient de remporter son premier Emmy pour Dopesick et a profité de l’attention pour défendre le film Batgirl et parler de son rôle de Batman dans DC.

©IMDBMichael Keaton comme Batman en 1989

Michel Keaton il a des raisons d’être satisfait de l’état de sa carrière professionnelle étant donné qu’il a remporté son premier prix Emmy pour son travail sur la série drogué. Cependant, l’industrie cinématographique hollywoodienne a également donné de bonnes excuses à Michael pour souffrir un peu avec l’annulation d’une partie de Découverte Warner du film Fille chauve-souris où il allait participer en tant que Homme chauve-souris.

La Univers étendu DC traverse une phase de réorganisation avec la nouvelle direction de David Zaslav qui est en charge de Découverte Warner et a pris une décision difficile lorsqu’il s’agissait d’annuler Fille chauve-sourisle film mettant en vedette Leslie Grace, Brendan Fraser, JK Simmons et Keaton lui-même, car de cette manière, le producteur pourrait économiser un total de 20 millions de dollars d’impôts annulés sur un total de 90 millions de dollars que la bande a coûté .

À travers de date limite, Michel Keaton a décidé de sortir et de défendre cette entrée dans le Univers étendu DC en disant que Fille chauve-souris n’a pas été annulé pour des raisons de qualité. « C’était une décision commerciale. C’était un bon film. »sont les mots que l’interprète a choisis en évoquant cette situation qui a attiré l’attention de toute l’industrie cinématographique hollywoodienne.

Michael Keaton et l’univers étendu de DC

Il y avait aussi du temps qu’ils demandaient au protagoniste de drogué pour son rôle de Homme chauve-souris dans le Univers étendu DC. Il a simplement répondu que « ne sait rien » sur sa continuité « Tu n’as aucune idée »même s’il est clair que sa version de la chauve-souris gothique devrait apparaître dans au moins deux projets de la marque qui sortiront bientôt.

La confusion de Keaton est compréhensible étant donné qu’il a fait une apparition pour Aquaman et le royaume perdu qui devait initialement sortir après Éclat. Plus récemment, Ben Affleck a filmé sa propre participation à la bande de Jason Momoa. Vraisemblablement, Affleck a filmé sa scène parce que Le royaume perdu avait prévu Éclat. Mais maintenant que Le royaume perdu a été reporté au 25 décembre 2023, une fois de plus après le film Scarlet Runner.

Éclatmettant en vedette le controversé Ezra Miller qui lui a donné de gros maux de tête Warner Bros. avec son comportement erratique de la fin, est un film de la Univers étendu DC dirigé par l’argentin Andy Muschietti qui promet de changer à jamais le statut actuel des super-héros de la marque et son intrigue mettra en vedette la présence du Homme chauve-souris de Michel Keaton d’une réalité alternative. Il sortira le 23 juin 2023. Intéressant !

