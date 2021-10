DC League of Superpets est la câpre canine que vous attendiez

Abonnez-vous à Push Square sur

Les liens avec les films sont de retour, les amis ! DC Ligue des super-héros mordra les cinémas l’année prochaine, et Warner Bros a également un lien de jeu vidéo PlayStation 4 en préparation. Bien nommé DC League of Superpets: The Adventures of Krypto and Ace, il est géré par Outright Games, une entreprise qui semble avoir exploité un créneau en octroyant des licences à des marques adaptées aux enfants comme Peppa Pig.

Le jeu devrait sortir au printemps prochain, probablement à temps pour le film qui sortira en salles le 20 mai. Il y a très peu d’informations sur le jeu lui-même, mais il semble être un jeu de tir sur rails assez simpliste à la Panzer Dragoon. « Survolez les horizons de la ville en tant que Krypto et Ace [and] sauvez la situation avec chacune de leurs améliorations de capacités uniques et puissantes », lit-on dans le bref communiqué de presse.