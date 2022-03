 » DC League of Super-Pets  » montre un nouvel aperçu

nouveau film d’animation »DC Super Pets League » a révélé une bande-annonce avec son nouveau Batman, en tant que célèbre acteur de »John Wick » et »The Matrix », Keanu Reevesa prêté sa voix au Dark Knight, marquant ainsi son premier rôle de super-héros.

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir la prémisse de ce que ce serait si les super-héros les plus célèbres de DC, comme Batman et Superman, avaient des animaux de compagnie, en voyant la confrontation amicale entre les deux animaux de compagnie Super Dog et Ace the Bat-Hound.

Cette nouvelle bande-annonce de » DC League of Super-Pets » se moque de la nature sérieuse de Batman et des adaptations précédentes. Alors que le score de Batman de 1989 peut être entendu, Batman de Reeves prétend travailler seul avant d’énumérer plusieurs de ses alliés, y compris « celui que Morgan Freeman a joué ».

L’intrigue du film commence lorsque Superman et le reste de la Justice League sont kidnappés, Krypto doit convaincre un groupe d’animaux de compagnie du refuge (Ace, PB le cochon ventru, Merton la tortue et Chip l’écureuil) de prendre le relais de ses nouveaux pouvoirs. et aidez-le à sauver les super-héros.

Ce nouveau film vient de la main de l’écrivain vétéran et réalisateur des films »LEGO », Jared Sternfaisant ses débuts en tant que réalisateur de long métrage d’animation, à la suite d’un scénario qu’il a écrit avec son collaborateur fréquent John Whitton.

Le film est produit par Patricia Hicks, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia et Jared Stern. Les producteurs exécutifs sont John Requa, Glenn Ficarra, Nicholas Stoller, Allison Abbate, Chris Leahy, Sharon Taylor et Courtenay Valenti.

Quelques jours avant la sortie de la nouvelle bande-annonce, « The Batman » est sorti en salles avec Robert Pattinson enfilant le capot pour la première fois. Bien que le film n’ait pas eu un week-end d’ouverture aussi important que « The Dark Knight » ou « The Dark Knight Rises », les fans ont fait l’éloge du film, certains débattant en ligne pour savoir s’il s’agit du meilleur Batman de tous les temps à l’écran.