DC League of Super Pets est un regard divertissant sur le monde des héros

pas de spoilers

DC League of Super Pets est un regard original sur le monde des super-héros avec un message important sur la valeur de la véritable amitié. Épingle de sûreté!

©IMDBSuperman et Crypto

Le début de DC Ligue des super animaux de compagnie C’est une séquence sur la planète Krypton qui nous rappelle le film de Richard Donner avec Christopher Reeve, seulement dans ce cas un petit chiot fait partie de l’action. Dès le premier instant, nous pouvons voir la valeur de l’amitié entre Clark et Krypto qui est jetée sans réfléchir à deux fois à l’intérieur du vaisseau spatial qui les emmènera tous les deux sur Terre.

On voit ensuite la vie que Superman et Krypto mènent ensemble, tous deux super-héros à Metropolis, et amis inséparables. Au moins jusqu’à ce que Lois Lane apparaisse dans la vie de Clark et qu’il décide qu’elle est la femme de sa vie prévoyant même de lui offrir le mariage. C’est là que surgit l’un des grands conflits du film et c’est l’intervention de cette femme dans la relation entre Superman et son animal de compagnie.

D’autre part, il y a les animaux du refuge que sont PB le cochon, Merton la tortue, Chip l’écureuil et Ace le chien. Ce dernier leur a inventé une histoire sur une ferme très spéciale où ils iront tous ensemble un jour. De cette façon, un autre des thèmes importants du film prend vie : l’espoir!

Une histoire de différents héros

Puis les méchants apparaissent. DC Ligue des super animaux de compagnie: Lex Luthor et Lulu, un cobaye chauve qui veut impressionner l’antagoniste de Superman et pourra le faire grâce à la kryptonite orange qui lui donne, à elle et au reste des animaux du refuge, des pouvoirs. C’est ainsi qu’Ace acquiert une super force, PB peut modifier sa taille à volonté, Merton la tortue est super rapide et Chip tire des boulons électriques.

Lulu transforme d’autres animaux en créatures puissantes qui répondent à ses ordres et parvient à vaincre la Justice League : Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman et Cyborg. Le cobaye s’est avéré plus dangereux que Lex Luthor et il s’agira pour Krypto et ses amis du refuge d’unir leurs forces pour lutter contre cette menace inattendue.

Les acteurs qui prêtent leur voix à ces personnages font un excellent travail. Il y a à la tête du casting Dwayne Johnson dans le rôle de Krypto qui est accompagné de son partenaire à Hollywood : Kevin Hart, qui incarne en l’occurrence Ace. John Krasinski joue Superman tandis que Keanu Reeves a réalisé son rêve d’être Batman. Kate McKinnon est Lulu, Vanessa Bayer est PB, Diego Luna est Chip et Natasha Lyone Merton.

DC Ligue des super animaux de compagnie il a une excellente animation et les interprètes font un excellent travail en apportant de l’humour au monde des super-héros de la marque. L’arc narratif de Krypto et Superman est solide, avec une évolution parfaitement ancrée dans l’intrigue du film. Les animaux du refuge ont des caractéristiques uniques et chacun d’eux a un moment pour briller. C’est une option incontournable pour les plus petits et agréable pour les plus grands.

