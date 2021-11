DC : l’ancien couple de Batman que peu connaissent et qui a un terrible secret

Lego Dc Comics 76159 Batman Poursuite Du Joker Moto 3 Roues - unisex

Le set de jeu LEGO® DC Batman™ La poursuite du Joker en moto à 3 roues (76159) propose aux enfants l'action ultra-rapide d'un affrontement entre Batman™ et le Joker™. Il comprend des voitureslégendaires, des armes incroyables et de célèbres personnages des films Batman. Formidables jouets Batman pour enfants Le set La poursuite du Joker en moto à 3 roues place les aventures riches en action de Batman entre les mains des jeunes super-héros, qui vont adorer les incroyables armes, les flammes qui sortent du pot d'échappement et la fabuleuse Batmobile™. Avec les figurines de Batman, Robin™, du Joker et de Harley Quinn™, le jeu d'imitation commence sans attendre. L'imagination ne connaît pas de limites grâce aux nombreuses fonctionnalités fascinantes, comme la bouche qui s'ouvre et se ferme à l'avant de la moto à 3 roues du Joker, ou le moteur amovible de la Batmobile qui peut également être installé sur la moto à 3 roues. L'action de Batman avec des figurines et des jouets à construire Avec les sets LEGO DC Batman, le frisson et les aventures épiques des films Batman s'invitent à la maison. Les fans de super-héros vont s'amuser sans fin à rejouer leurs scènes préférées et à créer leurs propres aventures, tout droit sorties de leur imagination.