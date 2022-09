DC : Joker 2 ajoute un jeune talent à son casting dans un rôle clé

in

Todd Phillips et l’équipe de Joker 2 se préparent pour la suite du hit mettant en vedette Joaquin Phoenix et ont ajouté de jeunes talents au film.

joker a marqué un moment historique pour le cinéma de super-héros avec un film développé par le réalisateur Todd Phillips et mettant en vedette joaquin phénix qui est un essai sur l’importance de la santé mentale et sur la façon dont la société contemporaine laisse ces personnes de côté, ce qui, comme dans le cas d’Arthur Fleck, peut finir par être encore pire pour les stigmatisés. Le méchant a transformé ce rejet en révolution de Gotham : quel rebondissement !

À présent Todd Phillips travaille sur la suite de ce grand succès et il semble que le film aura beaucoup de « musical » avec l’empreinte incomparable de sa nouvelle addition, Lady Gaga, la pop star qui incarnera Harley Quinn dans cette suite centrée sur la vie d’Arthur Fleck. On verra probablement la psychiatre tomber amoureuse du Clown Prince of Crime lors de son séjour à Arkham Asylum.

Joker : Folie à deux a de nouveaux rôles pour développer la prochaine partie de l’histoire d’Arthur Fleck, dont deux seront joués par Brendan Gleeson et Catherine Keener. À présent, Le journaliste hollywoodien a confirmé que le jeune Jacob Lofland est le dernier né du film dans un rôle clé dans l’intrigue schématisée par Todd Phillips.

L’acteur qui rejoint Joker : Folie à Deux

Les rumeurs indiquent qu’une grande partie de la suite se déroule dans les murs d’Arkham Asylum, et Lofland jouerait apparemment un autre des détenus de l’hôpital psychiatrique. On ne sait pas si son personnage aura beaucoup de surprise en jouant un méchant familier de DC, mais qui qu’il soit, « développera une relation » avec Arthur Fleck même s’il reste à savoir si cela constitue une amitié ou une éventuelle rivalité.

Jacob Lofland a fait ses débuts au cinéma dans muet 2013 aux côtés de Matthew McConaughey. Il est apparu plus tard dans deux épisodes de la franchise coureur de labyrinthe de la 20th Century Fox. Sur le petit écran, l’acteur a eu des rôles récurrents dans justifié de change et Le fils de l’AMC. D’autres génériques sur grand écran ? État libre de Jones Oui Une maison sur le bayou. Une belle addition au casting de Joker : Folie à deux.

Zazie Beetz elle revient pour reprendre son rôle de Sophie Dumond du premier film. Tandis que Todd Phillips sera à nouveau le réalisateur de cette prochaine entrée dans la mythologie du joker d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Argent. La production devrait actuellement commencer en novembre à New York et à Los Angeles. Joker : Folie à deux Il sortira dans les salles du monde entier le 4 octobre 2024.

