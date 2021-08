DC : James Gunn réfléchit à de nouveaux projets avec la marque !

James Gunn est sur la crête de la vague ! Le réalisateur a travaillé dans les deux univers les plus importants du genre super-héros : le DC Univers étendu avec La brigade suicide et la série Pacificateur, d’un côté. Le Univers cinématographique Marvel avec les gardiens de la Galaxie, pour l’autre. La vision du cinéaste est devenue partie intégrante de la culture pop contemporaine avec des histoires qui se distinguent par leur humour et leur action. Si vous êtes un fan de films de personnages puissants, vous devriez donner une chance au réalisateur.

Lors de la première de La brigade suicide, le cinéaste a confirmé qu’ils travaillaient aux côtés CC dans différentes alternatives pour des projets possibles dans le Univers étendu, qui petit à petit grandit avec différents titres à son actif. L’entrée du cinéaste dans le DCEU Il a été reçu positivement par les critiques et les fans, bien que le box-office ne puisse pas encore être qualifié de succès.

James Gunn continuera à travailler avec DC







« Nous travaillons sur beaucoup de choses différentes. Vous avez la série Pacificateur, évidemment, et puis il y a d’autres projets. Nous allons voir ce qui se passe. On parle toujours de choses différentes. Nous rêvons beaucoup, ce qui est l’un des aspects amusants de la réalisation de films. Nous rêvons des différentes possibilités et nous essayons de trouver le bon rêve pour le transformer en la bonne réalité « Gunn a exprimé.

La vérité est que l’emploi du temps de James sera bien rempli avec ses projets de merveille, il est donc temps pour réflexion avec les cadres et les créatifs de CC ayez votre espace sans pression. Gunn a un projet en tête qui l’intéresse beaucoup. Il y a un personnage qui dès le premier instant a réussi à captiver ce créatif, de qui parle-t-on ?

« Je suis resté à l’écart des personnages populaires parce que j’aime créer. Je n’aime généralement pas jouer des héros qui sont déjà complètement à jour, mais avec Harley Quinn c’est quelque chose de différent. J’aime la vision originale de Paul Dini. J’avais l’impression de pouvoir devenir une Harley en écrivant ! C’est un endroit merveilleux pour être « , a complété le cinéaste.